Южное кладбище затопило талыми водами в Новосибирске

В Новосибирске из-за активного таяния снега затопило часть захоронений на Южном кладбище. Снимки выложили сегодня, 7 апреля.
— Южное кладбище погружается под воду, — сообщил подписчик телеграм-канала «АСТ-54 Black», который прислал фото со значительными подтоплениями могил.
На снимках видно, что к части захоронений сейчас не подойти.
В администрации Южного кладбища корреспонденту НГС ответили, что подтопления локальные, а к первому родительскому дню, когда люди массово поедут на кладбище, ситуация изменится. Корреспондента НГС попросили отправить запрос по ситуации в МКУ «Ритуальные услуги», что и было сделано.
Вчера автомобиль смыло потоком воды в Новосибирской области. Ранее новосибирское СНТ затопило по пояс — кадры улиц, до которых добрался паводок.