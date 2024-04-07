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Весна Южное кладбище затопило талыми водами в Новосибирске

Южное кладбище затопило талыми водами в Новосибирске

К части захоронений сейчас не подойти

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Фотографии с подтоплениями появились в соцсетях

В Новосибирске из-за активного таяния снега затопило часть захоронений на Южном кладбище. Снимки выложили сегодня, 7 апреля.

— Южное кладбище погружается под воду, — сообщил подписчик телеграм-канала «АСТ-54 Black», который прислал фото со значительными подтоплениями могил.

На снимках видно, что к части захоронений сейчас не подойти.

В администрации Южного кладбища корреспонденту НГС ответили, что подтопления локальные, а к первому родительскому дню, когда люди массово поедут на кладбище, ситуация изменится. Корреспондента НГС попросили отправить запрос по ситуации в МКУ «Ритуальные услуги», что и было сделано.

Вчера автомобиль смыло потоком воды в Новосибирской области. Ранее новосибирское СНТ затопило по пояс — кадры улиц, до которых добрался паводок.

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