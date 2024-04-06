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Весна Некоторым не хватало места в поезде: новосибирцы заполонили станцию метро — смотрим фото

Некоторым не хватало места в поезде: новосибирцы заполонили станцию метро — смотрим фото

Сегодня в городе установилась теплая погода

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Житель Новосибирска сфотографировал станции метро «Площадь Ленина»

В субботу, 6 апреля, в Новосибирске воздух прогрелся до +15 градусов. Некоторые горожане решили провести первые теплые дни на улице и отправились в центр города — в метро Новосибирска образовались очереди, сообщил читатель НГС Павел.

Сибиряк прислал редакции фотографии из Новосибирского метрополитена. Он сделал кадры, находясь на перроне станции «Площадь Ленина».

6 апреля в Новосибирске установилась теплая погода

— Очень много пассажиров. Некоторым не хватало места в поезде, поэтому они остались ждать следующего состава, чтобы уехать, — уточнил мужчина.

В выходной день некоторые новосибирцы отправились на прогулку

НГС обратился в пресс-службу Новосибирского метрополитена с просьбой прокомментировать данные.

Кроме того, длинные очереди выстроились сегодня к кассам Новосибирского зоопарка. НГС опубликовал 10 весенних фото, на которых видно, как жители Новосибирска проводят первые теплые дни. Уже в воскресенье в регион вернется пасмурная погода.

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