Мини-юбки, самокаты и солнечное селфи: как новосибирцы проводят первые теплые дни — 10 весенних фото

В Новосибирск наконец-то пришла долгожданная весна. Днем столбики термометров поднимаются до +15 градусов, а потому горожане выходят из дома и отправляются на прогулку. Мы тоже решили прогуляться по улицам города и подсмотреть, как сибиряки проводят первые теплые дни. 10 по-настоящему весенних фото.