Весна Мини-юбки, самокаты и солнечное селфи: как новосибирцы проводят первые теплые дни — 10 весенних фото
Мини-юбки, самокаты и солнечное селфи: как новосибирцы проводят первые теплые дни — 10 весенних фото
Уже в воскресенье в регион вернется пасмурная погода
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В Новосибирск наконец-то пришла долгожданная весна. Днем столбики термометров поднимаются до +15 градусов, а потому горожане выходят из дома и отправляются на прогулку. Мы тоже решили прогуляться по улицам города и подсмотреть, как сибиряки проводят первые теплые дни. 10 по-настоящему весенних фото.
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 6 апреля температура воздуха днем составит +14… +16 градусов. Переменная облачность, без осадков, ветер южный 2–7 м/с. В воскресенье, 7 апреля, ночью столбики термометров покажут +4… +6 градусов, днем +5… +7 градусов. Ветер северный 3–8 м/с с порывами до 13 м/с. Пасмурно, преимущественно без осадков.