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Весна Мини-юбки, самокаты и солнечное селфи: как новосибирцы проводят первые теплые дни — 10 весенних фото

Мини-юбки, самокаты и солнечное селфи: как новосибирцы проводят первые теплые дни — 10 весенних фото

Уже в воскресенье в регион вернется пасмурная погода

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Некоторые делятся в соцсетях солнечными селфи

В Новосибирск наконец-то пришла долгожданная весна. Днем столбики термометров поднимаются до +15 градусов, а потому горожане выходят из дома и отправляются на прогулку. Мы тоже решили прогуляться по улицам города и подсмотреть, как сибиряки проводят первые теплые дни. 10 по-настоящему весенних фото.

Столбики термометров показывают +15 градусов, поэтому новосибирцы отправляются гулять по Михайловской набережной
Несмотря на то, что местами еще лежит снег, некоторые девушки надевают мини и отправляются на прогулки — настоящая сибирячка
А кто-то отправился на пробежку
С приходом теплых дней на улицах города вновь появились электросамокаты, на которых новосибирцы отправляются на прогулку

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 6 апреля температура воздуха днем составит +14… +16 градусов. Переменная облачность, без осадков, ветер южный 2–7 м/с. В воскресенье, 7 апреля, ночью столбики термометров покажут +4… +6 градусов, днем +5… +7 градусов. Ветер северный 3–8 м/с с порывами до 13 м/с. Пасмурно, преимущественно без осадков.

А тем временем на некоторых улицах города плещет вода от растаявшего снега
А кто-то решил покататься на скейте
Теплая погода ненадолго задержится в регионе
Чтобы добраться по делам, сибирякам приходится перепрыгивать через лужи
После работы можно не спешить домой, а прогуляться по улицам города

Ранее новосибирские синоптики дали предварительный прогноз на май. В регионе последний месяц весны будет жарким.

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