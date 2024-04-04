Приплыли: улицу с новыми коттеджами затопило талой водой по колено — жители не могут выйти из домов, но рядом идет стройка

Микрорайон активно достраивают, но несколько семей уже въехали в свои коттеджи. Они не ожидали, что по весне окажутся в центре глубокой лужи Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жители микрорайона «Тихая роща» под Новосибирском пожаловались на то, что остались без дороги — в буквальном смысле этого слова. Едва началось таяние снега, как единственный подъезд к их домам превратился в пасторальное озеро. Теперь выходить из дома взрослые могут только в высоких резиновых сапогах, а детей приходится выносить на руках. Люди опасаются, что если кому-то на затопленной улице понадобится экстренная помощь врачей, скорая просто не проедет по ушедшей под воду улице. Как справляются жители «Тихой рощи», которая неожиданно превратилась в тихое озеро, с затоплением, и как реагирует на жалобы жильцов застройщик поселка — в репортаже НГС.



Море по колено

— Где-то в середине прошлой недели, как плюсовая температура пошла, все началось. Сначала проехать можно было, теперь уже не рискуем. Дети в последний раз гуляли неделю назад. Сейчас дома сидим, никуда не ходим: тут ни проехать, ни пройти, — молодая мама Мария Кириленко тяжело вздыхает. — Если вдруг экстренные службы понадобятся, сюда никто не проедет.



У крыльца ее аккуратного коттеджа навалены доски и палеты, а в еще не растаявших сугробах рядом — глубокие отпечатки со следами жидкой желтой глины. Дальше — вода. Сначала она стоит по щиколотку взрослому человеку, в центре проезжей части поднимается до середины икр, а в начале улицы измерять ее уровень становится тревожно: она поднимается почти вровень с голенищами резиновых сапог.

Большая часть домов еще в стадии строительства, и материалы лежат здесь же, в воде Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Семья Кириленко переехала в «Тихую рощу» в сентябре 2023 года, и поначалу и участок, и дом молодой паре понравились. Несмотря на пока отсутствующее благоустройство, сельская пастораль казалась идеальной: зимой дорогу чистили строители, возводившие дома по соседству с коттеджем Марии, рядом уже пару лет как жили друзья семьи. А потом пришла вода.

Сейчас ее откачивают сразу две мощные помпы: одну из них привез застройщик, и по словам жителей, шланг на ней пришлось менять, другую поставили сами жильцы «Тихой рощи». Мария говорит, что до этого было хуже: в начале улицы нежилые дома затопило до самых дверей. Но и сейчас просто выйти из дома не получится: обходить разлившееся озеро приходится по снегу и раскисшей от воды полужидкой глине, в которой легко увязнуть.



Пока мы говорим с Марией Кириленко, рабочие, которые строят новые коттеджи (материалы для них, включая утеплитель, лежат прямо в воде), объясняют фотографу, что гравий на дороге был, но его смыло водой. Узнать подробности не удается: прораб стремительно уезжает с площадки, прежде чем мы смогли задать хотя бы один вопрос.



— Это все с полей, — объясняет пришедшую воду сосед Марии Сергей Гладилин. — Тут место такое: клинышек, ямка — вот вода и собирается. И проблема даже не в том, заходит вода в дома или нет. Просто детей утром в школу везти невозможно. Мы переобуваемся в машине, а до нее идем в сапогах.

Помпы в «Тихой роще» работают круглосуточно, и вроде как уровень воды уже немного упал, но пройти или проехать по улице все равно нельзя Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Паркуется Сергей не возле дома, а на значительном отдалении, чтобы не повторить ошибку соседей: машина семьи Кириленко уже неделю стоит «на островке», а мужа Марии возит на работу тот самый друг, который живет в более сухой части микрорайона.



По словам Сергея, застройщик поселка обещал, что дорогу отсыпят гравием, но конкретные сроки не называл — и опыт соседей убеждает мужчину в том, что не все так просто.



Дружные соседи

Несмотря на то, что день будний, а мы с фотографом не предупреждали никого о своем визите, соседский кворум собирается довольно быстро. Мужчина и женщина, которые оба просят об анонимности (им еще в «Тихой роще» жить) встречают на окраине села Марусино уже вторую весну, и им тоже есть что рассказать о потопах.



— Застройщик построить построил, а проблему с отводом воды не решил изначально никак. И, по-моему, он даже не пытался ее решить, — эмоционально всплескивает руками худощавая дама в джинсах, куртке и резиновых сапогах — обязательном предмете гардероба местных жителей.



Она многодетная мама, вместе с семьей живет в самом центре микрорайона, на Сиреневой улице. Сегодня там достаточно сухо, особенно по сравнению с полностью скрывшейся под водой Клубничной. Но так стало далеко не сразу.



— Прошлой весной у нас было точно также, как и у них. Это сейчас мы более опытные, потому что вторую весну здесь живем. Сейчас стало легче, потому что улицу мы отсыпали, самостоятельно. Нам вообще обещали асфальтированные улицы, но в итоге мы отсыпали их сами, — возмущается женщина. — Единственное, застройщик привозил машину ПГС, а остальное мы сами.



— Помпу мы сами тоже покупали, — кивает ее сосед. — В прошлом году, после того, как мы жаловались и в администрацию, и в МЧС, застройщик маленько подшевелился и привез помпу арендованную. В этом году мы улицей сложились и свою купили, за 20 с чем-то тысяч рублей, и бензина на нее уходит литров по 20 в сутки. Это бессонные ночи: день и ночь качаешь, снег же тает постоянно. Вода бежит отовсюду, с поля, с общей дороги… Отводов никаких нет.

Резиновые сапоги у местных жителей — обязательный элемент костюма. Если требуется ехать в город или хотя бы в старую часть села, переобуваются люди в машине. Малышей до автомобиля носят на руках Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











У старожилов «Тихой рощи» претензий к застройщику куда больше, чем у недавно переехавших на окраину села Марии и Сергея. Люди едва добились проведения уличного освещения, вода из скважин — сомнительного качества, а отапливаются дома электричеством, и в зимние месяцы ценник за коммуналку может превышать 15 тысяч рублей.

За это удовольствие многодетная мама с Сиреневой улицы полтора года назад отдала 5,3 миллиона рублей, и с тех пор ценник еще подрос: Сергей осенью 2023-го заплатил 5,7 миллиона — и в его доме не два этажа, а один.



— А что у вас входит в эту стоимость, кроме домов?



— Замечательные соседи, — в один голос смеются жители «Тихой рощи».



Кто построил «Тихую рощу»

Где-то в глубине лужи один из местных жителей похоронил госномер своей машины. Найти его уже и не надеется Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Собственного сайта у микрорайона «Тихая роща» нет, но на сервисах продажи недвижимости риелторы указывают, что всего в коттеджном поселке планируется строительство 300 домов, а в проекте заложены парковая зона, детские и спортивные площадки.



Собственником еще не проданных участков, а также подъездной дороги к «Тихой роще» указано физическое лицо. Это самое лицо и должно отвечать за микрорайон: откачивать воду, асфальтировать дорогу и вообще содержать территорию в приличном виде. Застройщиком микрорайона его жители называют человека по имени Александр Кожевников: договоры они заключали с компанией ООО «Сибирский мастер», директором и учредителем которой является именно он. По данным сервиса Rusprofile, компания была зарегистрирована весной 2021 года, и уже к концу 2022-го (более поздних данных нет) принесла владельцу выручку в 113 миллионов рублей, 6,4 миллиона из которых стали чистой прибылью.

Воду откачивают далеко за границы поселка — но куда она потом стекает, открытый вопрос Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Профиль Александра Кожевникова «ВКонтакте» закрыт, но молодой человек оставил в нем информацию, что в 2012 году окончил Сибстрин.



На звонок журналиста Александр Кожевников сначала ответил, но после первого же вопроса о ситуации в «Тихой роще» заявил, что ничего не слышит, а затем, похоже, добавил номер в черный список. На сообщение в мессенджере он тоже не ответил, но редакция НГС готова опубликовать его комментарий на открытые претензии жителей.

Ранее НГС писал о том, что потопы начались и в Новосибирске. В микрорайоне Родники дорога также превратилась в реку, а возле Димитровского моста и вовсе можно искупаться в глубокой луже.



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