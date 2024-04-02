Даже ночью до +5 градусов: в первой декаде апреля ожидается весенняя жара — прогноз новосибирских синоптиков

В Новосибирске начало апреля ожидается жарким — новосибирские синоптики предупредили о погоде с показателями выше нормы.
— Среднедекадная температура ожидается +2... +5, что выше нормы на 3–4 градуса. Будут колебания ночью от 0... -5 градусов до +5 градусов, днем — от +2... +7 градусов до +10... +18 градусов, — сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
Осадки преимущественно в виде дождя будут до 3 апреля и в конце декады, а в середине — без осадков.
В Новосибирске весна превратила Родники в Венецию, только с реками грязи — талая вода затопила тротуары и дороги.