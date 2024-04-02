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Весна Даже ночью до +5 градусов: в первой декаде апреля ожидается весенняя жара — прогноз новосибирских синоптиков

Даже ночью до +5 градусов: в первой декаде апреля ожидается весенняя жара — прогноз новосибирских синоптиков

Днем будет очень тепло

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Тепло уже превратило город в большую лужу

В Новосибирске начало апреля ожидается жарким — новосибирские синоптики предупредили о погоде с показателями выше нормы.

— Среднедекадная температура ожидается +2... +5, что выше нормы на 3–4 градуса. Будут колебания ночью от 0... -5 градусов до +5 градусов, днем — от +2... +7 градусов до +10... +18 градусов, — сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

Осадки преимущественно в виде дождя будут до 3 апреля и в конце декады, а в середине — без осадков.

В Новосибирске весна превратила Родники в Венецию, только с реками грязи — талая вода затопила тротуары и дороги.

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