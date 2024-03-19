Ночью до -20 градусов: синоптики дали предварительный прогноз на первую декаду апреля в Новосибирске

В первой декаде апреля в Новосибирске не стоит ждать аномального тепла — месяц, по предварительному прогнозу синоптиков, не принесет рекордов.



— Апрель ждем около нормы, это переходный период. Пока перестройки процессов по теплу не прогнозируется. Постепенно входим в весенние процессы, волны могут быть,— сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра. — В первой декаде пока ожидаются колебания в ночные часы от -20 градусов до 0, в дневные часы максимальные значения будут +5...+7 градусов, а минимальные до -6 градусов.