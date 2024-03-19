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Ночью до -20 градусов: синоптики дали предварительный прогноз на первую декаду апреля в Новосибирске

Погода будет изменчивой

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Синоптики ожидают колебания температур в апреле

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В первой декаде апреля в Новосибирске не стоит ждать аномального тепла — месяц, по предварительному прогнозу синоптиков, не принесет рекордов.

— Апрель ждем около нормы, это переходный период. Пока перестройки процессов по теплу не прогнозируется. Постепенно входим в весенние процессы, волны могут быть,— сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра. — В первой декаде пока ожидаются колебания в ночные часы от -20 градусов до 0, в дневные часы максимальные значения будут +5...+7 градусов, а минимальные до -6 градусов.

По данным сервиса «Погода и климат», самым холодный за 100 лет днем в этом месяце было 3 апреля 1964 года. Тогда новосибирцы пережили -29 градусов. Самый теплый день — 27 апреля 1972 года. Столбик термометра поднялся до +30,7 градусов.

Популярные метеосервисы опубликовали предварительные прогнозы погоды на апрель в Новосибирске. По их информации, в городе не ожидается резких перепадов температур.

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