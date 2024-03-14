Почему рассада не растет: новосибирский агроном объяснила, как спасти сеянцы — видео

Рассада будет крепкой, если давать ей правильно влагу и соблюдать температурный режим Источник: Антон Дигаев, Александра Бруня / NGS.RU

Новосибирский агроном объяснила, почему дачники могут потерять сеянцы овощей. Многие сталкиваются с тем, что рассада замирает в одной поре и не развивается. Это связано в первую очередь с грунтом.

— Рассада растет только тогда, когда развивается хорошо корневая система. А почему корневая система не растет? Из-за кислого торфа. Высокая кислотность просто закрывает на замок поступление питательных веществ. Растения сидят в одной поре и не растут. Но эту беду можно исправить кальциевой селитрой, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.



Также эксперт объяснила, как правильно поливать рассаду. Перцы и баклажаны не должны пересыхать, а томатам воду нужно давать только утром, а не на ночь. Все подробности вы можете узнать из видео выше.