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Почему рассада не растет: новосибирский агроном объяснила, как спасти сеянцы — видео

Главная проблема может быть в грунте

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2 комментария
Рассада будет крепкой, если давать ей правильно влагу и соблюдать температурный режим

Новосибирский агроном объяснила, почему дачники могут потерять сеянцы овощей. Многие сталкиваются с тем, что рассада замирает в одной поре и не развивается. Это связано в первую очередь с грунтом.

— Рассада растет только тогда, когда развивается хорошо корневая система. А почему корневая система не растет? Из-за кислого торфа. Высокая кислотность просто закрывает на замок поступление питательных веществ. Растения сидят в одной поре и не растут. Но эту беду можно исправить кальциевой селитрой, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Также эксперт объяснила, как правильно поливать рассаду. Перцы и баклажаны не должны пересыхать, а томатам воду нужно давать только утром, а не на ночь. Все подробности вы можете узнать из видео выше.

Если вы посеяли перцы и баклажаны в начале февраля, то пора доставать большие горшочки и пикировочный колышек.

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Дача Сад Огород Рассада Перцы Томаты Баклажаны
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