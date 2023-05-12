Плотный туман опустился на Новосибирск — в аэропорту задерживается 12 рейсов

Утром 12 мая Новосибирск окутал густой туман. Читатели присылают в редакцию фотографии из разных уголков города. В Толмачево из-за непогоды задерживается вылет нескольких рейсов.
На момент публикации, по данным онлайн-табло аэропорта, задерживался прилет 12 рейсов.
— В Новосибирске стоит туман, — объяснили причину задержки в справочной Толмачево. — Часть рейсов совершили посадки в соседних городах. В аэропорту добавили, что, пока туман не рассеется, они не вылетят.
По данным Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске
— Туман. Ветер северный 4–9 м/с. Температура воздуха
В начале мая город окутало смогом от пожаров. Днем