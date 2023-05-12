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Тема дняТуман в Новосибирске
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Плотный туман опустился на Новосибирск — в аэропорту задерживается 12 рейсов

Часть из них отправили в соседние аэропорты

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Из-за тумана снизилась видимость

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Утром 12 мая Новосибирск окутал густой туман. Читатели присылают в редакцию фотографии из разных уголков города. В Толмачево из-за непогоды задерживается вылет нескольких рейсов.

На момент публикации, по данным онлайн-табло аэропорта, задерживался прилет 12 рейсов.

— В Новосибирске стоит туман, — объяснили причину задержки в справочной Толмачево. — Часть рейсов совершили посадки в соседних городах. В аэропорту добавили, что, пока туман не рассеется, они не вылетят.

Дымка опустилась почти до земли

Дымка опустилась почти до земли

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По данным Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске 12 мая в первой половине дня ожидается погода преимущественно без осадков.

— Туман. Ветер северный 4–9 м/с. Температура воздуха +7... +9 °С, — сообщили синоптики. — При этом метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе города. Общий уровень загрязнения ожидается пониженный.

В аэропорту задерживается вылет 12 рейсов

В аэропорту задерживается вылет 12 рейсов

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Туман в Железнодорожном районе

Туман в Железнодорожном районе

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Туман в ЖК «Кедровый»

Туман в ЖК «Кедровый»

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Почти не видно левого берега

Почти не видно левого берега

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В начале мая город окутало смогом от пожаров. Днем 8-го и ночью 9 мая местами видимость в дыму ухудшалась до 2 километров, сообщили в метеоцентре. 9 мая в Кирзинском заказнике Новосибирской области произошел крупный пожар.

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