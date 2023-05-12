Плотный туман опустился на Новосибирск — в аэропорту задерживается 12 рейсов

В начале мая город окутало смогом от пожаров. Днем 8-го и ночью 9 мая местами видимость в дыму ухудшалась до 2 километров , сообщили в метеоцентре. 9 мая в Кирзинском заказнике Новосибирской области произошел крупный пожар.

