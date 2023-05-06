К Новосибирску приближается магнитная буря. Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она начнется 8 мая около 10:00 по новосибирскому времени.
Прогноз опубликован на сайте лаборатории. На графике указано, что возбуждение магнитосферы начнется в ночь на 8 мая. Оно усилится около 06:00 по московскому времени. В Новосибирске буря закончится около 18:00.
— Солнце выбрасывает поток заряженных частиц. Достигая Земли, он вызывает возмущение магнитного поля. Само магнитное поле Земли защищает планету от космического излучения. Но когда этот поток очень большой, в поле происходит изменение, которое может влиять на здоровье людей, — рассказывал ранее НГС доцент кафедры общей физики НГТУ Валерий Христофоров.
Ранее НГС подробно рассказал, кто находится в группе риска из-за магнитных бурь и что делать метеозависимым людям.
Самочувствие людей может ухудшаться и при резкой смене погоды. Например, о себе могут напомнить старые переломы. Врач НИИТО Нина Устикова ранее объяснила НГС, почему это происходит и что делать, чтобы старые травмы не приносили беспокойства.