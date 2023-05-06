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К Новосибирску приближается магнитная буря

Она может накрыть город на выходных

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Солнечная активность начнет усиливаться 8 мая

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К Новосибирску приближается магнитная буря. Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она начнется 8 мая около 10:00 по новосибирскому времени.

Прогноз опубликован на сайте лаборатории. На графике указано, что возбуждение магнитосферы начнется в ночь на 8 мая. Оно усилится около 06:00 по московскому времени. В Новосибирске буря закончится около 18:00.

7 мая ожидается спокойная магнитосфера

7 мая ожидается спокойная магнитосфера

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— Солнце выбрасывает поток заряженных частиц. Достигая Земли, он вызывает возмущение магнитного поля. Само магнитное поле Земли защищает планету от космического излучения. Но когда этот поток очень большой, в поле происходит изменение, которое может влиять на здоровье людей, — рассказывал ранее НГС доцент кафедры общей физики НГТУ Валерий Христофоров.

Ранее НГС подробно рассказал, кто находится в группе риска из-за магнитных бурь и что делать метеозависимым людям.

Самочувствие людей может ухудшаться и при резкой смене погоды. Например, о себе могут напомнить старые переломы. Врач НИИТО Нина Устикова ранее объяснила НГС, почему это происходит и что делать, чтобы старые травмы не приносили беспокойства.

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Магнитная буряАстрономияСолнцеМетеозависимость
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