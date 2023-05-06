К Новосибирску приближается магнитная буря. Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она начнется 8 мая около 10:00 по новосибирскому времени.



Прогноз опубликован на сайте лаборатории. На графике указано, что возбуждение магнитосферы начнется в ночь на 8 мая. Оно усилится около 06:00 по московскому времени. В Новосибирске буря закончится около 18:00.