Что делать, если при смене погоды болят старые травмы? Объясняет ревматолог

К Новосибирску приближается потепление. Уже в конце недели в городе температура может подняться до +9 градусов. Некоторые люди реагируют на перемены в погоде: чувствуют общее недомогание или слабость. У других при потеплении или похолодании начинают болеть места старых травм, например переломов.
НГС поговорил с Ниной Устиковой, врачом-ревматологом НИИТО имени
— Любой перелом, когда бы он ни был, всегда сопровождается артрозом. Это очаг воспалительного процесса, который будет побаливать. Тем более на смену погоды. Идет перепад давления, организм это чувствует и реагирует на него своим давлением. Боль будет усиливаться. Если ранее артроз рассматривали как заболевание людей старшего возраста, то сейчас это может быть в любом возрасте, — объяснила специалист.
Во время потепления сосуды расширяются, приток крови к очагу воспаления увеличивается, в результате возникает боль. При похолодании, наоборот, сужаются, что тоже приводит к боли.
Нина Устикова дала несколько советов тем, кто ранее получил травму и теперь на ее месте возникает боль при смене погоды.
— Мы рекомендуем лечебную физкультуру. Это укрепляет мышечный каркас. Кроме скелетных мышц есть еще гладкая мускулатура, которая присутствует и в сосудах. Если сосудистую стенку укреплять, то перепады давления не будут сильно влиять, — говорит врач.
Также ревматолог советует придерживаться принципов здорового питания, употреблять достаточное количество белков, жиров и углеводов, отказаться от курения и алкоголя. Одеваться стоит по погоде, чтобы избежать переохлаждения или перегрева организма.
В марте в Новосибирске ожидается три магнитных бури. Одни специалисты говорят о том, что это явление влияет на метеозависимых людей, другие говорят, что плохое самочувствие связано с другими факторами.