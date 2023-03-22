Что делать, если при смене погоды болят старые травмы? Объясняет ревматолог

— Любой перелом, когда бы он ни был, всегда сопровождается артрозом. Это очаг воспалительного процесса, который будет побаливать. Тем более на смену погоды. Идет перепад давления, организм это чувствует и реагирует на него своим давлением. Боль будет усиливаться. Если ранее артроз рассматривали как заболевание людей старшего возраста, то сейчас это может быть в любом возрасте, — объяснила специалист.

