Жара до +28 градусов: когда похолодание сменит тепло — прогноз новосибирских синоптиков

Новосибирцам осталось потерпеть похолодание всего один день — с
— Постепенно температура будет повышаться. Завтра еще ждет по востоку области до -9 градусов ночью, а днем уже до +15 градусов. С
Завтра, 3 мая, в Новосибирске ожидается преимущественно без осадков. В ночные часы около
В четверг, 4 мая, будет без осадков. Ночью
5 мая в темное время суток
В городе 6–7 мая температура будет только повышаться, и в Новосибирске днем может быть выше +25 градусов.
Уехать за город или остаться дома? Изучаем прогноз погоды в Новосибирске на майские праздники.