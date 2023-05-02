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Тема дняЖара до +28 градусов
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Жара до +28 градусов: когда похолодание сменит тепло — прогноз новосибирских синоптиков

Холод терпеть осталось недолго

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Совсем скоро в город придет настоящее лето

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Новосибирцам осталось потерпеть похолодание всего один день — с 4 мая температура будет только расти. По Новосибирской области будет распространяться гребень тепла.

— Постепенно температура будет повышаться. Завтра еще ждет по востоку области до -9 градусов ночью, а днем уже до +15 градусов. С 5 мая будут только положительные температуры. Днем до +26 градусов, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра. — Тепло будет приходить с запада. И 6–7 мая будет сохраняться тенденция — днем до +28 градусов.

Завтра, 3 мая, в Новосибирске ожидается преимущественно без осадков. В ночные часы около 0 градусов, днем +10... +12 градусов. Ветер северный 3–8 м/с.

В четверг, 4 мая, будет без осадков. Ночью 0... +2 градуса, в пригороде -3 градуса, днем +14... +16 градусов. Ветер северо-западного направления 2–7 м/с.

5 мая в темное время суток +3... +5 градусов, в светлое — +21... +23 градуса. Ветер юго-западный 2–7 м/с.

В городе 6–7 мая температура будет только повышаться, и в Новосибирске днем может быть выше +25 градусов.

Уехать за город или остаться дома? Изучаем прогноз погоды в Новосибирске на майские праздники.

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