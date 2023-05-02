Жара до +28 градусов: когда похолодание сменит тепло — прогноз новосибирских синоптиков

Новосибирцам осталось потерпеть похолодание всего один день — с 4 мая температура будет только расти. По Новосибирской области будет распространяться гребень тепла.

— Постепенно температура будет повышаться. Завтра еще ждет по востоку области до -9 градусов ночью, а днем уже до +15 градусов. С 5 мая будут только положительные температуры. Днем до +26 градусов, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра. — Тепло будет приходить с запада. И 6–7 мая будет сохраняться тенденция — днем до +28 градусов.