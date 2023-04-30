Теплица на даче: как сделать ее своими руками и чем обязательно обработать весной

Чем обработать теплицу от вредителей

Перед тем как приступить к обработке, из теплицы нужно убрать всё лишнее, в том числе пожнивные остатки. Работать только в перчатках и респираторе.

— Для обработки теплицы от вредителей можно взять «Карбофос», «Актару», «Актеллику», а «Серная шашка» поможет в профилактике грибковых заболеваний, — перечислила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.