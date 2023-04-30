freedom
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 2/10
usd 80.51
eur 88.37
Тема дняВ Новосибирске выявили утечку аммиака
Все новости
Все новости
Семь кругов садаИнструкция

Теплица на даче: как сделать ее своими руками и чем обязательно обработать весной

Работать нужно только в перчатках и респираторе!

819

Перед высадкой растений в теплицу ее нужно обязательно обработать от вредителей, а также удобрить землю

Поделиться

Любой овощевод обязательно ставит на даче теплицу — с ее помощью можно получить урожай раньше и лучше по качеству. Но очень важно правильно обрабатывать теплицу и следить за землей. Объясняем, как избавиться от вредителей и сделать теплицу своими руками.

Чем обработать теплицу от вредителей

Перед тем как приступить к обработке, из теплицы нужно убрать всё лишнее, в том числе пожнивные остатки. Работать только в перчатках и респираторе.

— Для обработки теплицы от вредителей можно взять «Карбофос», «Актару», «Актеллику», а «Серная шашка» поможет в профилактике грибковых заболеваний, — перечислила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Обработать нужно всю конструкцию теплицы, так как вредители могут отложить яйца везде.

— Нужно закрыть теплицу и оставить ее на один-два дня, — советует агроном. — Затем сутки проветрить.

Что посадить в теплице

Чаще всего в теплицах выращивают томаты и огурцы

Чаще всего в теплицах выращивают томаты и огурцы

Поделиться

Главное условие выращивания овощей и зелени в теплице — соблюдение ярусности. Выше всех вырастают помидоры и огурцы.

— В углах теплицы можно посадить зелень или низкорослые томаты, — перечисляет Людмила Шубина. — Также в Сибири в теплицах выращивают, помимо томатов и огурцов, перцы с баклажанами. Так как это очень теплолюбивые культуры.

Сейчас свободное место в теплице можно использовать под зелень, выращивание рассады капусты и брокколи.

— В Сибири мы высаживаем в теплицу огурцы и помидоры не раньше 15 мая, а лучше 18–20 мая. В более западных и теплых регионах можно делать это раньше, — отметила агроном.

Чем помыть теплицу из поликарбоната

После зимы на теплице может остаться грязь или другой мусор

После зимы на теплице может остаться грязь или другой мусор

Поделиться

Снаружи теплицу можно мыть чем угодно.

— Из-за пыли и грязи может задерживаться 30–50% солнечного света, — отмечает специалист. — Подойдет любое моющее средство, но лучше не использовать химию.

Мыть теплицу нужно только в сухую и безветренную погоду. Температура на улице должна быть не ниже +5... +7 градусов. Прекрасно удалит грязь раствор хозяйственного мыла.

Что делать, если в теплице зеленая земля

Не забывайте проветривать теплицу и не увлекайтесь поливом

Не забывайте проветривать теплицу и не увлекайтесь поливом

Поделиться

Причин зеленой земли в теплице может быть несколько. Среди самых распространенных — чрезмерная влажность, повышенная кислотность и плохое проветривание. Также это может быть признаком грибковых заболеваний — с этим поможет правильная обработка.

С чрезмерной влажностью бороться сложнее. Нужно, конечно, уменьшить полив, проветривать теплицу чаще. Но если вы просто ошиблись с местом и вода скапливается сама, то придется переставлять конструкцию.

Если почва кислая, то можно внести в землю известь-пушонку или доломитовую муку.

— Можно внести просто древесную золу. В среднем нужно по 1–1,5 килограмма на квадратный метр. Это еще и дополнительный источник фосфора и калия, — подчеркнула Людмила Шубина.

Как сделать грядки в теплице

Агроном не советует делать высокие грядки в теплице — за ними немало ухода

Агроном не советует делать высокие грядки в теплице — за ними немало ухода

Поделиться

Проще всего сделать грядки из земли, сформировав бортики тяпкой или граблями. Но перед этим землю нужно удобрить.

— На квадратный метр по два ведра перегноя или компоста нужно вносить каждый год. Также необходимы минеральные удобрения — азот, фосфор, калий. По 30 граммов на квадратный метр. Азот под перекопку можно увеличить до 50 граммов, — объяснила агроном. — Калий лучше вносить сернокислый.

Агроном не советует делать высокие грядки в теплице, так как они займут больше места, а ухаживать за ними нужно более внимательно.

— В высоких грядках придется пристальнее следить за увлажненностью почвы. Обычные грядки естественным образом защищены от перегрева, — уверяет агроном.

Как сделать теплицу своими руками — сколько нужно пленки

Самый оптимальный размер теплицы для дачи — 3 на 6 метров. Крышу лучше всего делать треугольной. Тогда вы сможете использовать пространство максимально эффективно. Чаще всего каркас делается из прямоугольной оцинкованной трубы одинарной с сечением 30 на 20 толщиной 1 миллиметр.

Основной материал — поликарбонат. Если теплица не круглогодичная, то достаточно толщины 4 миллиметра. Для использования с марта нужна толщина в 6–8 миллиметров. Играет большую роль и плотность — удельный вес листа.

— Чем вес больше, тем лист становится жестче. Среднее значение — 500 граммов на квадратный метр. Жесткость нужна для того, чтобы сдерживать ветровую и снеговую нагрузку, — объяснил Алексей Мыринов, специалист компании «Парники Сибири».

Самый главный показатель — защита от ультрафиолетового излучения. Хороший поликарбонат должен иметь 35–45 микрон защитного слоя.

Теплица с треугольной крышей позволит использовать пространство максимально эффективно

Теплица с треугольной крышей позволит использовать пространство максимально эффективно

Поделиться

Теплицы под пленку можно сделать и из пластиковой трубы. Прослужит она недолго, но как временный вариант подойдет. Для теплицы размеров 3 на 6 метров нужно взять полотно с запасом в 6 на 10 метров. Толщину пленки рекомендуется брать 145–200 микрометра.

План теплицы под пленку

План теплицы под пленку

Поделиться

Интересное про сад и огород

Когда высаживать розу весной, как ее правильно подрезать и черенковать, а также какие сорта выбрать, мы узнали у экспертов.

На майские праздники дачники будут приводить в порядок свои участки, поэтому встают традиционные вопросы — можно ли жечь мусор, а также жарить шашлыки. Отвечаем на них.

Сколько посадок нужно на одну семью, что можно посадить вместе на одной грядке, из чего сделать дорожки и как дешево огородить посадки, объяснили эксперты.

Все самые важные новости Новосибирска и региона мы оперативно публикуем в Тelegram-канале НГС. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий!

По теме

ДачаСадОгородТеплицаГрядки
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter