Теплица на даче: как сделать ее своими руками и чем обязательно обработать весной

Любой овощевод обязательно ставит на даче теплицу — с ее помощью можно получить урожай раньше и лучше по качеству. Но очень важно правильно обрабатывать теплицу и следить за землей. Объясняем, как избавиться от вредителей и сделать теплицу своими руками.
Чем обработать теплицу от вредителей
Перед тем как приступить к обработке, из теплицы нужно убрать всё лишнее, в том числе пожнивные остатки. Работать только в перчатках и респираторе.
— Для обработки теплицы от вредителей можно взять «Карбофос», «Актару», «Актеллику», а «Серная шашка» поможет в профилактике грибковых заболеваний, — перечислила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Обработать нужно всю конструкцию теплицы, так как вредители могут отложить яйца везде.
— Нужно закрыть теплицу и оставить ее на один-два дня, — советует агроном. — Затем сутки проветрить.
Что посадить в теплице
Главное условие выращивания овощей и зелени в теплице — соблюдение ярусности. Выше всех вырастают помидоры и огурцы.
— В углах теплицы можно посадить зелень или низкорослые томаты, — перечисляет Людмила Шубина. — Также в Сибири в теплицах выращивают, помимо томатов и огурцов, перцы с баклажанами. Так как это очень теплолюбивые культуры.
Сейчас свободное место в теплице можно использовать под зелень, выращивание рассады капусты и брокколи.
— В Сибири мы высаживаем в теплицу огурцы и помидоры не раньше 15 мая, а лучше 18–20 мая. В более западных и теплых регионах можно делать это раньше, — отметила агроном.
Чем помыть теплицу из поликарбоната
Снаружи теплицу можно мыть чем угодно.
— Из-за пыли и грязи может задерживаться 30–50% солнечного света, — отмечает специалист. — Подойдет любое моющее средство, но лучше не использовать химию.
Мыть теплицу нужно только в сухую и безветренную погоду. Температура на улице должна быть не ниже
Что делать, если в теплице зеленая земля
Причин зеленой земли в теплице может быть несколько. Среди самых распространенных — чрезмерная влажность, повышенная кислотность и плохое проветривание. Также это может быть признаком грибковых заболеваний — с этим поможет правильная обработка.
С чрезмерной влажностью бороться сложнее. Нужно, конечно, уменьшить полив, проветривать теплицу чаще. Но если вы просто ошиблись с местом и вода скапливается сама, то придется переставлять конструкцию.
Если почва кислая, то можно внести в землю известь-пушонку или доломитовую муку.
— Можно внести просто древесную золу. В среднем нужно по 1–1,5 килограмма на квадратный метр. Это еще и дополнительный источник фосфора и калия, — подчеркнула Людмила Шубина.
Как сделать грядки в теплице
Проще всего сделать грядки из земли, сформировав бортики тяпкой или граблями. Но перед этим землю нужно удобрить.
— На квадратный метр по два ведра перегноя или компоста нужно вносить каждый год. Также необходимы минеральные удобрения — азот, фосфор, калий. По 30 граммов на квадратный метр. Азот под перекопку можно увеличить до 50 граммов, — объяснила агроном. — Калий лучше вносить сернокислый.
Агроном не советует делать высокие грядки в теплице, так как они займут больше места, а ухаживать за ними нужно более внимательно.
— В высоких грядках придется пристальнее следить за увлажненностью почвы. Обычные грядки естественным образом защищены от перегрева, — уверяет агроном.
Как сделать теплицу своими руками — сколько нужно пленки
Самый оптимальный размер теплицы для дачи — 3 на 6 метров. Крышу лучше всего делать треугольной. Тогда вы сможете использовать пространство максимально эффективно. Чаще всего каркас делается из прямоугольной оцинкованной трубы одинарной с сечением 30 на 20 толщиной 1 миллиметр.
Основной материал — поликарбонат. Если теплица не круглогодичная, то достаточно толщины 4 миллиметра. Для использования с марта нужна толщина в 6–8 миллиметров. Играет большую роль и плотность — удельный вес листа.
— Чем вес больше, тем лист становится жестче. Среднее значение — 500 граммов на квадратный метр. Жесткость нужна для того, чтобы сдерживать ветровую и снеговую нагрузку, — объяснил Алексей Мыринов, специалист компании «Парники Сибири».
Самый главный показатель — защита от ультрафиолетового излучения. Хороший поликарбонат должен иметь 35–45 микрон защитного слоя.
Теплицы под пленку можно сделать и из пластиковой трубы. Прослужит она недолго, но как временный вариант подойдет. Для теплицы размеров 3 на 6 метров нужно взять полотно с запасом в 6 на 10 метров. Толщину пленки рекомендуется брать 145–200 микрометра.
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