«Всё на почечках»: какую рассаду и саженцы можно купить на ярмарке у Октябрьского рынка — фото и цены

Ярмарка для дачников открылась у Октябрьского рынка в Новосибирске — длинные ряды ярких палаток так и зазывают любителей вырастить что-нибудь своими руками. Она будет работать два дня — 27 и 28 апреля, и у новосибирцев еще есть возможность купить рассаду и саженцы. Показываем, что привезли питомники на ярмарку и сколько стоят самые популярные растения.
Ранним утром 27 апреля еще не все хозяйства успели расположиться на ярмарке. Заявлено 100 участников, но к 10:00 торговали чуть меньше половины, но в любом случае покупателей было достаточно. И радостных новых обладателей стройных туй, гибких яблонь и ярких петуний ждал еще один сюрприз.
На открытии выступал коллектив «Нежность» с хитами: «У моей России», «В деревне», «Колхоз» и
— Вот настоящее! Вот оно! — восклицает одна из зрительниц и поворачивается к подруге, слегка цокая. — Что там ваш этот Киркоров...
Самые популярные цветы
На ярмарках сразу видно, какие именно растения будут украшать большинство дач в этом сезоне. Да, мода есть не только на одежду и интерьеры, но и на цветы с овощами.
Петунии
Среди цветов больше всего было представлено петуний — ампельные, кустовые самых различных окрасок. Цена в основном от 70 до 150 рублей в зависимости от сорта и крепости растения.
Колеусы
Остаются крайне востребованы колеусы. Декоративность создается за счет ярких листьев. На ярмарке представлены самые разные расцветки и размеры колеусов. Это достаточно неприхотливое растение, которое будет радовать глаз весь сезон.
Черенки можно купить в пределах 70–100 рублей, а за большие растения придется отдать 200 и даже 300–350 рублей.
Гортензии
Цена очень сильно отличается в зависимости не только от сорта, но и от возраста саженцев. Молодые черенки можно купить за 300–500 рублей. А вот за более взрослые растения, которые будут радовать цветами уже в этом сезоне, придется отдать 1500–2000 и даже 3000 рублей.
Плодовый сад
Больше всего на ярмарке представлено саженцев для плодово-ягодного сада.
Вишня
В этом году многие питомники и частные хозяйства привезли саженцы вишни и даже черевишни — гибрида черешни и вишни. У него более сладкие ягоды, и продавцы уверяют, что сибирские морозы черевишня выдержит.
Средняя цена на саженцы вишни и ее гибридов — 500 рублей.
— Всё на почечках, всё живое. Отлично перезимовало, — уверяет продавец Наталья.
Груши, яблони, смородина
На ярмарке можно купить всё для плодового сада. Средняя цена на сливы — 800–850 рублей, груши — 700–1000 рублей. Сорта все районированные.
Яблони стоят от 800–1000 рублей, жимолость, смородина крыжовник — 300–500 рублей.
— Двухлетние саженцы стоят дороже, они более высокие. Обязательно нужно будет обрезать — чем короче, тем лучше будут корни, — отметила продавец из Чистоозерного района.Овощи и клубника
Рассады помидоров, огурцов и перцев на ярмарке почти не было. Утром 27 апреля стояла лишь одна палатка с рассадой помидоров. Скорее всего, это связано с тем, что овощи еще рано высаживать в неотапливаемую теплицу. А в открытый грунт они пойдут только в начале июня.
Многие дачники откладывают покупку рассады овощей на середину мая. При этом очень охотно берут землянику садовую, или, если говорить более привычно, клубнику.
Земляника садовая и клубника
Один куст клубники можно приобрести по 100–150 рублей в зависимости от сорта. Ремонтантная земляника дороже и пользуется меньшей популярностью.
Другие товары
Приобрести на ярмарке можно семена, садовый инвентарь, а также сборы для здоровья.
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