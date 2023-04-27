СЕЙЧАС +17°С
Пробки 7/10
usd 81.63
eur 90.14
Тема дняМужчину избили на Хилокской
Все новости
Все новости
Семь кругов садаОбзор

«Всё на почечках»: какую рассаду и саженцы можно купить на ярмарке у Октябрьского рынка — фото и цены

Питомники и частные хозяйства будут продавать свои растения до выходных

1 246

Саженцы и рассаду новосибирцы покупают достаточно охотно

Поделиться

Ярмарка для дачников открылась у Октябрьского рынка в Новосибирске — длинные ряды ярких палаток так и зазывают любителей вырастить что-нибудь своими руками. Она будет работать два дня — 27 и 28 апреля, и у новосибирцев еще есть возможность купить рассаду и саженцы. Показываем, что привезли питомники на ярмарку и сколько стоят самые популярные растения.

Ранним утром 27 апреля еще не все хозяйства успели расположиться на ярмарке. Заявлено 100 участников, но к 10:00 торговали чуть меньше половины, но в любом случае покупателей было достаточно. И радостных новых обладателей стройных туй, гибких яблонь и ярких петуний ждал еще один сюрприз.

На открытии выступал коллектив «Нежность» с хитами: «У моей России», «В деревне», «Колхоз» и т. д.

— Вот настоящее! Вот оно! — восклицает одна из зрительниц и поворачивается к подруге, слегка цокая. — Что там ваш этот Киркоров...

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Александра Бруня, Антон Дигаев

На открытии выступал коллектив «Нежность»

На открытии выступал коллектив «Нежность»

Поделиться

Самые популярные цветы

На ярмарках сразу видно, какие именно растения будут украшать большинство дач в этом сезоне. Да, мода есть не только на одежду и интерьеры, но и на цветы с овощами.

Петунии

Среди цветов больше всего было представлено петуний — ампельные, кустовые самых различных окрасок. Цена в основном от 70 до 150 рублей в зависимости от сорта и крепости растения.

Петунии в горшочках стоят немало — от 500 рублей

Петунии в горшочках стоят немало — от 500 рублей

Поделиться

Петунии можно купить по цене от 70 рублей

Петунии можно купить по цене от 70 рублей

Поделиться

Колеусы

Остаются крайне востребованы колеусы. Декоративность создается за счет ярких листьев. На ярмарке представлены самые разные расцветки и размеры колеусов. Это достаточно неприхотливое растение, которое будет радовать глаз весь сезон.

Черенки можно купить в пределах 70–100 рублей, а за большие растения придется отдать 200 и даже 300–350 рублей.

В зависимости от сорта цена одного цветка 150–200 рублей

В зависимости от сорта цена одного цветка 150–200 рублей

Поделиться

Крепкие колеусы по 300 рублей

Крепкие колеусы по 300 рублей

Поделиться

Гортензии

Цена очень сильно отличается в зависимости не только от сорта, но и от возраста саженцев. Молодые черенки можно купить за 300–500 рублей. А вот за более взрослые растения, которые будут радовать цветами уже в этом сезоне, придется отдать 1500–2000 и даже 3000 рублей.

Цена на гортензию зависит от возраста саженцев

Цена на гортензию зависит от возраста саженцев

Поделиться

Анютины глазки можно купить по 70 рублей, герань — по 350 рублей

Анютины глазки можно купить по 70 рублей, герань — по 350 рублей

Поделиться

Плодовый сад

Больше всего на ярмарке представлено саженцев для плодово-ягодного сада.

Вишня

В этом году многие питомники и частные хозяйства привезли саженцы вишни и даже черевишни — гибрида черешни и вишни. У него более сладкие ягоды, и продавцы уверяют, что сибирские морозы черевишня выдержит.

Средняя цена на саженцы вишни и ее гибридов — 500 рублей.

— Всё на почечках, всё живое. Отлично перезимовало, — уверяет продавец Наталья.

В этом году вишня пользуется особой популярностью

В этом году вишня пользуется особой популярностью

Поделиться

Груши, яблони, смородина

На ярмарке можно купить всё для плодового сада. Средняя цена на сливы — 800–850 рублей, груши — 700–1000 рублей. Сорта все районированные.

Яблони стоят от 800–1000 рублей, жимолость, смородина крыжовник — 300–500 рублей.

Саженцы из Чистоозерного района

Саженцы из Чистоозерного района

Поделиться

— Двухлетние саженцы стоят дороже, они более высокие. Обязательно нужно будет обрезать — чем короче, тем лучше будут корни, — отметила продавец из Чистоозерного района.

Овощи и клубника

Рассады помидоров, огурцов и перцев на ярмарке почти не было. Утром 27 апреля стояла лишь одна палатка с рассадой помидоров. Скорее всего, это связано с тем, что овощи еще рано высаживать в неотапливаемую теплицу. А в открытый грунт они пойдут только в начале июня.

Сельдерей по 30 рублей

Сельдерей по 30 рублей

Поделиться

Помидоры от 35 до 50 рублей в зависимости от сорта

Помидоры от 35 до 50 рублей в зависимости от сорта

Поделиться

Многие дачники откладывают покупку рассады овощей на середину мая. При этом очень охотно берут землянику садовую, или, если говорить более привычно, клубнику.

Земляника садовая и клубника

Один куст клубники можно приобрести по 100–150 рублей в зависимости от сорта. Ремонтантная земляника дороже и пользуется меньшей популярностью.

Клубнику раскупают очень охотно. Ее сейчас можно спокойно держать на балконе

Клубнику раскупают очень охотно. Ее сейчас можно спокойно держать на балконе

Поделиться

Продают и семенную картошку из Тогучинского района

Продают и семенную картошку из Тогучинского района

Поделиться

Девичий виноград многие садят для красоты. Он прекрасно разрастается. Стоит 250 рублей

Девичий виноград многие садят для красоты. Он прекрасно разрастается. Стоит 250 рублей

Поделиться

Другие товары

Приобрести на ярмарке можно семена, садовый инвентарь, а также сборы для здоровья.

Продукция для здоровья из Кольцово

Продукция для здоровья из Кольцово

Поделиться

Насколько будут востребованы семена, — вопрос открытый. Цены средние по рынку

Насколько будут востребованы семена, — вопрос открытый. Цены средние по рынку

Поделиться

Приобрести можно и клубни

Приобрести можно и клубни

Поделиться

На ярмарке продают и домашние заготовки

На ярмарке продают и домашние заготовки

Поделиться

Хвойных на ярмарке немного, но можно купить тую

Хвойных на ярмарке немного, но можно купить тую

Поделиться

Интересное про сад и огород

Сколько посадок нужно на одну семью, что можно посадить вместе на одной грядке, из чего сделать дорожки и как дешево огородить посадки, мы подробнее рассказывали на этой неделе.

Сколько времени вы готовы тратить на огород? Если совсем немного, то лучше организовывать малоуходную дачу.

Конец апреля и начало мая — самое время, чтобы сажать лук, а также яровой чеснок, если вы не посадили озимый.

Все самые важные новости Новосибирска и региона мы оперативно публикуем в Тelegram-канале НГС. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий!

По теме

ДачаСадОгородЦветыРассадаСаженцы
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter