«Всё на почечках»: какую рассаду и саженцы можно купить на ярмарке у Октябрьского рынка — фото и цены

Самые популярные цветы

На ярмарках сразу видно, какие именно растения будут украшать большинство дач в этом сезоне. Да, мода есть не только на одежду и интерьеры, но и на цветы с овощами.

Петунии

Среди цветов больше всего было представлено петуний — ампельные, кустовые самых различных окрасок. Цена в основном от 70 до 150 рублей в зависимости от сорта и крепости растения.