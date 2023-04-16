Когда сажать тюльпаны весной: объясняем, как получить цветы, даже если вы забыли про них осенью

Тюльпаны сажают осенью, и связано это с особенностями развития цветка. Но что делать, если луковицы так и остались у вас, а не в земле? Можно попробовать посадить весной, но при этом важно соблюдать несколько условий. Объясняем, как получить цветы уже в этом сезоне.
Когда сажать тюльпаны весной
Тюльпан — это культура, которую садят под зиму не просто так.
— Физиология растения такая, что нормальный цветок будет развиваться, только если луковица пройдет определенные этапы, связанные с холодом, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Если бы вы посадили тюльпаны до первого снега, то после 9 мая тюльпаны могли бы уже зацвести. При весенней посадке ждать их придется намного дольше.
Луковица, которая прошла выгонку к 8 марта, этой весной уже не зацветет. Весной можно садить тюльпаны только с корневым валиком и ростком.
— Нужно провести стратификацию, положить луковицу в холод. Если бугорок — корневой валик образовался и появился росток, то луковица зацветет и весной, — отметила агроном. — Чем раньше в землю высадить, тем лучше. Как только снег сошел, то высаживать. Температура в +5 градусов вполне нормальная для того, чтобы за 1,5 месяца она подготовилась к цветению.
По лунному календарю садовода самые благоприятные дни для посадки в апреле — 23, 24,
Какие сорта тюльпанов выбрать
Сортов тюльпанов огромное количество. Для весенней посадки лучше выбирать небольшие луковицы около 3–4 сантиметров.
— Она должна быть чистой, без пятен и трещин, — предупреждает Людмила Шубина.
Среди сортов одни из самых неприхотливых: «Апдейт», «Стронг голд», «Хенни ван дер мост», «Денмарк», «Стронг лав», «Авангард», «Барселона», «Ред пауэр».
Как вырастить тюльпаны
Перед посадкой луковицы нужно очистить от шелухи. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить корневой валик и росток.
Тюльпаны лучше высаживать на солнечное место в рыхлую почву. К расстоянию между луковицами особых требований нет. Их можно высаживать и на один сантиметр друг от друга.
— В каждую лунку нужно добавить немного суперфосфата двойного и древесной золы, перемешав это с грунтом. Луковицу нужно заглублять в почву на три ее высоты, — предупреждает агроном.
Если высота луковицы, например, два сантиметра от верхушки до корневого валика, то заглублять ее нужно на шесть сантиметров.
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