Когда сажать тюльпаны весной: объясняем, как получить цветы, даже если вы забыли про них осенью

Если бы вы посадили тюльпаны до первого снега, то после 9 мая тюльпаны могли бы уже зацвести. При весенней посадке ждать их придется намного дольше.

Луковица, которая прошла выгонку к 8 марта, этой весной уже не зацветет. Весной можно садить тюльпаны только с корневым валиком и ростком.