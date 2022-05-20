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В небе над Новосибирском появилась яркая радуга — разглядываем «акварельные» фотографии

Новосибирцы поделились кадрами, которые успели сделать

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Радугу заметили в разных районах города

Радугу заметили в разных районах города

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Вечернее небо Новосибирска порадовало горожан красочной радугой. Она появилась совсем ненадолго, зато новосибирцы успели наделать кучу красивых фотографий. А потом прислали НГС — делимся этими яркими кадрами с вами.

— Только что в небе была очень большая и красивая радуга. Она появилась очень быстро и также быстро исчезла. Но в это время как будто бы произошел небесный флешмоб, — рассказал читатель НГС Дмитрий.

Хотя преимущественно в городе было сухо

Хотя преимущественно в городе было сухо

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Небо окрасилось в нежно-розовый цвет

Небо окрасилось в нежно-розовый цвет

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Городские достопримечательности на фоне этого небесного явления стали выглядеть еще выгоднее

Городские достопримечательности на фоне этого небесного явления стали выглядеть еще выгоднее

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Некоторым из окна своего дома удалось увидеть радугу полностью

Некоторым из окна своего дома удалось увидеть радугу полностью

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Кстати, из центра радуга была хорошо заметна

Кстати, из центра радуга была хорошо заметна

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Она особенно красива в лучах закатного солнца

Она особенно красива в лучах закатного солнца

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В Новосибирске уже несколько дней держится теплая погода, и жители города начали посещать пляжи. В администрациях парков города рассказали НГС о подготовке к летнему сезону.

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