В небе над Новосибирском появилась яркая радуга — разглядываем «акварельные» фотографии
Новосибирцы поделились кадрами, которые успели сделать
Вечернее небо Новосибирска порадовало горожан красочной радугой. Она появилась совсем ненадолго, зато новосибирцы успели наделать кучу красивых фотографий. А потом прислали НГС — делимся этими яркими кадрами с вами.
— Только что в небе была очень большая и красивая радуга. Она появилась очень быстро и также быстро исчезла. Но в это время как будто бы произошел небесный флешмоб, — рассказал читатель НГС Дмитрий.
В Новосибирске уже несколько дней держится теплая погода, и жители города начали посещать пляжи. В администрациях парков города рассказали НГС о подготовке к летнему сезону.