В Новосибирске пляжи готовятся к сезону — спасатели предупредили, что пока купаться опасно

В пресс-службе мэрии города также уточнили, что на запрещенных участках выставляются знаки «Купаться запрещено». Об опасности купания предупредили и спасатели МАСС.

— В городе Новосибирске и области установилась тёплая погода, теплее всего будет в воскресенье (30 градусов выше нуля). А вот температура воды в реке Обь чуть выше 10 градусов, это достаточно холодно для организма. Поэтому лезть в воду ещё рано. Отдыхая на берегах водоёмов, контролируйте нахождение несовершеннолетних детей, не оставляйте их одних без присмотра взрослых. Не распивайте спиртные напитки, не бросайте мусор, будьте культурными и аккуратными, — перечислили в пресс-службе МАСС.