В Новосибирске пляжи готовятся к сезону — спасатели предупредили, что пока купаться опасно
Сейчас вода в Оби чуть выше 10 градусов
Мэрия Новосибирска и спасатели МАСС предупредили жителей города об опасности купаться в весенний период. Заявления об этом они опубликовали на сайте мэрии в соцсети «Вконтакте». В Новосибирске уже несколько дней держится теплая погода и жители города начали посещать пляжи. В администрациях парках города рассказали НГС об подготовки к летнему сезону.
Будьте осторожны!
Мэрия Новосибирска напомнила, что все водоемы и участки рек на территории города, кроме официальных пляжей, запрещены для купания.
— В связи с тем, что они не соответствуют требованиям безопасности зон рекреации по следующим причинам: рельеф дна не безопасный (ямы, заросли, камни и т.д.), течения свыше 0,5 м\с, водовороты, пробы по составу и качеству воды не отбираются. Купание на таких водоемах зачастую приводит к различным заболеваниям, травмам в виде порезов, проколов, а также к гибели людей, — сообщили в мэрии Новосибирска.
В пресс-службе мэрии города также уточнили, что на запрещенных участках выставляются знаки «Купаться запрещено». Об опасности купания предупредили и спасатели МАСС.
— В городе Новосибирске и области установилась тёплая погода, теплее всего будет в воскресенье (30 градусов выше нуля). А вот температура воды в реке Обь чуть выше 10 градусов, это достаточно холодно для организма. Поэтому лезть в воду ещё рано. Отдыхая на берегах водоёмов, контролируйте нахождение несовершеннолетних детей, не оставляйте их одних без присмотра взрослых. Не распивайте спиртные напитки, не бросайте мусор, будьте культурными и аккуратными, — перечислили в пресс-службе МАСС.
Спасатели также напомнили, что сейчас еще все городские пляжи закрыты для купания, у них пока нет централизованных постов с матросами-спасателями, а дно пляжей ещё не проверено водолазами на предмет обнаружения крупных палок, камней и мусора.
— Комфортная температура воды для купания в нашем городе устанавливается, как правило, во второй половине июня, а уже в августе купальный сезон заканчивается. Будьте благоразумны и не совершайте необдуманных поступков. Вода не прощает легкомысленного отношения, — предупредили МАСС.
Как отметил заместитель начальника службы МАСС по воде Алексей Шилов, для купания вода должны быть около 20 градусов. Он также уточнил, что сейчас пляжи готовят декларации, которые будут подавать в администрацию города, чтобы им разрешили открыть купальный сезон.
Убираемся и красим
На пляже «У моря обского» администратор рассказала, что приемка пляжа будет 1 июня.
— А сейчас проходит уборка и покраска. Люди уже приходят загорать. Вода еще близко не подошла, она далеко еще, — сообщила администратор пляжа.
В парке «Бугринская роща» также готовятся встречать посетителей.
— У нас сейчас все убирается, чиститься, о безопасности думаем. Сейчас прогуливаются люди. Когда тепло в выходные побольше, но еще не купаются и не загорают, — рассказал администратор «Бугринской рощи»
В новосибирском парке культуры и отдыха «Звезда» были замечены посетители, которые пытаются купаться.
— Как только сошел снег люди начали просто приезжать и гулять. Пока море не растаяло еще люди все равно приезжали гулять. А сейчас некоторые даже пытаются купаться, хотя вода еще не пришла, её мало, она еще холодная. Купальный сезон открывается примерно в 15 числах июня. После того как дно проверят, возьмут пробу воды, — рассказала арт-директор парка «Звезда».
На «Звезде» также начали приводить в порядок парк: красить объекты, проверять рабочее состояние электросетей и убираться на пляже.
Пляж «Наутилус» на левом берегу Новосибирска не собираются открывать в этом году. Рядом с ним идет строительство ледовой арены и станции метро «Спортивная».
В 2021 году пять пляжей было открыто в Новосибирске. Четыре из них находились на территории парка культуры и отдыха «У моря Обского», а также был открыт пляж «Звезда».
В Новосибирском гидрометцентре составили прогноз погоды на предстоящие выходные и понедельник. Как обещают синоптики, выходные будут теплыми, а в области температура воздуха поднимется до +35 градусов.