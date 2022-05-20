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Жара до +35 градусов: синоптики дали прогноз погоды для НСО на ближайшие выходные

Затем новосибирцев ждет холодный фронт и кратковременные дожди

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22 мая, возможно, будет самым теплым днем месяца

22 мая, возможно, будет самым теплым днем месяца

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В Новосибирском гидрометцентре составили прогноз погоды на предстоящие выходные и понедельник.

Согласно прогнозу, 21 мая пройдет преимущественно без осадков, ветер 6–11 м/c, температура днем +25... +27 градусов, ночью — +11... +13 градусов.

Воскресенье, 22 мая, пройдет без осадков, днем будет очень жарко: от +29 до +31 градусов в Новосибирске, по области — до +35 градусов. Ночью синоптики прогнозируют +14... +16 градусов. Ветер днем — 8–13 м/c, ночью — 4–9 м/c.

В предстоящий понедельник погода изменится.

— Утром и днем у нас проходит холодный фронт, и с ним мы ждем в Новосибирске кратковременные дожди с грозой и усиление ветра до 14 м/c. Температура днем составит от +20 до +22 градусов, ночью — +14... +16, — добавили в Новосибирском гидрометцентре.

До лета осталось десять дней, и хотелось бы, чтобы оно было хорошим. Хотя бы в том, что касается погоды, а то в последнее время она несколько удивляла. В прошлом году, например, центральная часть России страдала от сильной жары и отсутствия дождей, а на Кубани в это время ливни вызвали настоящий потоп. Чего же ждать от погоды этим летом? Разбираемся в этом материале.

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