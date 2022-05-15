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Синоптики предупредили о грозах и порывах ветра к концу дня

Температура резко упадет, и пойдет дождь

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После жарких выходных будет смена погоды

После жарких выходных будет смена погоды

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К концу дня в Новосибирске резко похолодает. Синоптики прогнозируют грозовые ливни и порывистый ветер.

— 15 мая во второй половине дня ожидается местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 6–11 м/с. Температура — +25... +27 °C, с понижением до +19... +21 °С, — сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.

По данным службы, порывы ветра могут достигать 17 м/с. По народным приметам, весеннее похолодание наступает, когда зацветает черемуха. В этом году цветы начали распускаться раньше срока примерно на неделю.

Ранее НГС изучил прогноз погоды на лето в Новосибирске, который составили Гидрометцентр России и интернет-сервисы. Читайте в нашем материале, стоит ли ждать температурных аномалий.

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