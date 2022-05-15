Синоптики предупредили о грозах и порывах ветра к концу дня
Температура резко упадет, и пойдет дождь
К концу дня в Новосибирске резко похолодает. Синоптики прогнозируют грозовые ливни и порывистый ветер.
— 15 мая во второй половине дня ожидается местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный
По данным службы, порывы ветра могут достигать
Ранее НГС изучил прогноз погоды на лето в Новосибирске, который составили Гидрометцентр России и интернет-сервисы. Читайте в нашем материале, стоит ли ждать температурных аномалий.