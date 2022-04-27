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Новосибирск ждут +25 градусов: когда жара снова сменится прохладой

К городу приближается новый атмосферный фронт

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Апрель уже радовал Новосибирск теплыми днями

Апрель уже радовал Новосибирск теплыми днями

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В ближайшие дни в Новосибирске сохранится теплая погода без осадков. Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

Ветер ожидается юго-западный: ночью 28 апреля 3–8 м/с, днем — 7–12 м/с. 29 и 30 апреля также прогнозируют скорость 7–12 м/с.

Температура ночью 28 апреля ожидается +2... +4 градуса, в пригороде — до -1 градуса. Днем +19... +21 градус, в районе ОбьГЭСа 16–18 градусов тепла.

29 апреля ночью обещают +7... +9 градусов, в пригороде +4... +6 градусов. Днем +22... +24 градуса, на ОбьГЭСе — +17... +19 градусов.

Ночью 30 апреля прогнозируют +10...+12 градусов, в пригороде +7... +9 градусов. Днем +23... +25 градусов, в районе ОбьГЭСа +21... +23 градуса.

— Очень тепло, хорошо, без осадков. Ветерок будет свежий. 3 мая проходит холодный атмосферный фронт, поэтому там снова будет понижение температуры: и ночью, и днем. Поэтому пока неустойчивое тепло. Оно сейчас выходит с Казахстана на несколько дней, но это не на совсем, — рассказали в Гидрометцентре.

Из-за сухой и теплой погоды 27 по 29 апреля в районах Новосибирской области сохранится высокая пожароопасность 4-го класса. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону, в это время будет увеличен риск возникновения очагов природных пожаров. В регионе введен особый противопожарный режим. Новосибирцам запрещено жечь костры и сухую траву. Здесь мы публиковали подборку мест, где можно безопасно провести время на природе.

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