Новосибирск ждут +25 градусов: когда жара снова сменится прохладой

Ночью 30 апреля прогнозируют +10...+12 градусов, в пригороде +7... +9 градусов. Днем +23... +25 градусов, в районе ОбьГЭСа +21... +23 градуса.

— Очень тепло, хорошо, без осадков. Ветерок будет свежий. 3 мая проходит холодный атмосферный фронт, поэтому там снова будет понижение температуры: и ночью, и днем. Поэтому пока неустойчивое тепло. Оно сейчас выходит с Казахстана на несколько дней, но это не на совсем, — рассказали в Гидрометцентре.