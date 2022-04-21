На Новосибирск надвигаются мокрый снег и ветер — прогноз погоды на три дня
В субботу будет самый прохладный день
В ближайшие три дня Новосибирск ожидает небольшое похолодание. По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС»,
в городе ожидаются небольшой снег и сильный ветер.
22 апреля, в пятницу, температура ночью составит +1... +3 °С, а днем — +1... +3 °С с небольшим понижением в течение дня. Подует северо-западный ветер: ночью — 5–10 м/с, днем — 8–13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега.
В субботу, 23 апреля, будет еще прохладнее. Ночные температуры опустятся до -3... -5 °С, в пригороде — до -6... -8 °С. Днем ожидается +1... +3 °С. Ветер северо-западный: ночью — 8–13 м/с, днем — 4–9 м/с. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег.
24 апреля ночью температура опустится до -3... -5 °С, в пригороде — до -6... -8 °С, днем — +4... +6 °С. Ветер западный 4–9 м/с. Ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков.
Особый противопожарный режим объявили в Новосибирской области 15 апреля из-за роста числа природных пожаров. С 16-го запах дыма начал ощущаться в Новосибирске. В этот же день, в субботу, в Новосибирской области зарегистрировали максимальное количество термоточек за последние 5 лет. По данным сервиса Airvoice.io, к утру понедельника, 18 апреля, уровень загрязнения воздуха в столице Сибири достиг 10 баллов из 10 возможных.