«Запах гари уйдет из города»: новосибирцев ждет похолодание с ветром и снегом

В Новосибирске до конца недели будет холодная и ветреная погода. Температура воздуха опустится до -6 градусов в ночное время, а порывы ветра будут до 18 м/с . Зато, как сообщают синоптики, из города уйдет запах гари.

— Продолжает поступать на нашу территорию холодный арктический воздух, холодный фронт. Очередная порция будет проходить 22 апреля в течение дня через Новосибирск. Затем похолодает ночью до отрицательных значений. Днем с очень-очень слабоположительными температурами. Холодные будут выходные, некомфортные, с осадками в виде мокрого снега и днем с дождем. Ветер постепенно будет стихать, давление немного подрастет, но будет холодно, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

