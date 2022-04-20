СЕЙЧАС +10°С
Пробки 5/10
usd 79.03
eur 85.97
Тема дня«Запах гари уйдет из города»
Все новости
Все новости

«Запах гари уйдет из города»: новосибирцев ждет похолодание с ветром и снегом

Температура воздуха опустится до -6 градусов

3 565
В Новосибирске выходные будут холодными

В Новосибирске выходные будут холодными

Поделиться

В Новосибирске до конца недели будет холодная и ветреная погода. Температура воздуха опустится до -6 градусов в ночное время, а порывы ветра будут до 18 м/с. Зато, как сообщают синоптики, из города уйдет запах гари.

— Продолжает поступать на нашу территорию холодный арктический воздух, холодный фронт. Очередная порция будет проходить 22 апреля в течение дня через Новосибирск. Затем похолодает ночью до отрицательных значений. Днем с очень-очень слабоположительными температурами. Холодные будут выходные, некомфортные, с осадками в виде мокрого снега и днем с дождем. Ветер постепенно будет стихать, давление немного подрастет, но будет холодно, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

21 апреля, четверг, ночью преимущественно без осадков, а днем — небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный 3–8 м/с, днем северо-западный 5–10 м/с. Температура ночью — +1... +3 градуса. Днем — +8... +10 градусов.

22 апреля, пятница, будет небольшой мокрый снег, днем — снег с дождем. Ветер северо-западный 6–11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура ночью — около 0 градусов, днем — +2... +4 градуса с небольшим понижением в течение дня.

23 апреля, суббота, местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северный ночью 6–11 м/с, порывы до 18 м/с. Днем ветер 4–9 м\с, порывы до 14 м\с. Температура ночью — -4... -6 градусов, днем — +1... +3 градуса.

Как сообщила Марина Виноградова, благодаря ветру улучшится ситуация с качеством воздуха в городе.

— Завтра будет 5–10 м/с. Это достаточно чувствительный. И будет дождь, поэтому обстановка с загрязнением воздуха улучшится, — уточнила начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

По данным Airvoice.io, на 20 апреля в Новосибирске качество воздуха — 7 баллов из 10 (чем выше, тем хуже). Специалисты Airvoice.io не рекомендуют выходить на улицу.

Особый противопожарный режим объявили в Новосибирской области 15 апреля из-за роста числа природных пожаров. С 16-го запах дыма начал ощущаться в Новосибирске. В этот же день, в субботу, в Новосибирской области зарегистрировали максимальное количество термоточек за последние 5 лет. По данным сервиса Airvoice.io, к утру понедельника, 18 апреля, уровень загрязнения воздуха в столице Сибири достиг 10 баллов из 10 возможных.

ветерпогодавесна
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2