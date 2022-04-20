«Запах гари уйдет из города»: новосибирцев ждет похолодание с ветром и снегом
Температура воздуха опустится до -6 градусов
В Новосибирске до конца недели будет холодная и ветреная погода. Температура воздуха опустится до -6 градусов в ночное время, а порывы ветра будут до
— Продолжает поступать на нашу территорию холодный арктический воздух, холодный фронт. Очередная порция будет проходить 22 апреля в течение дня через Новосибирск. Затем похолодает ночью до отрицательных значений. Днем с очень-очень слабоположительными температурами. Холодные будут выходные, некомфортные, с осадками в виде мокрого снега и днем с дождем. Ветер постепенно будет стихать, давление немного подрастет, но будет холодно, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
21 апреля, четверг, ночью преимущественно без осадков, а днем — небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный
22 апреля, пятница, будет небольшой мокрый снег, днем — снег с дождем. Ветер северо-западный
23 апреля, суббота, местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северный ночью
Как сообщила Марина Виноградова, благодаря ветру улучшится ситуация с качеством воздуха в городе.
— Завтра будет
По данным Airvoice.io, на 20 апреля в Новосибирске качество воздуха — 7 баллов из 10 (чем выше, тем хуже). Специалисты Airvoice.io не рекомендуют выходить на улицу.
Особый противопожарный режим объявили в Новосибирской области 15 апреля из-за роста числа природных пожаров. С