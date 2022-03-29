Порывы до 20 м/с: новосибирцев предупредили о сильном ветре

Завтра, 30 марта, в Новосибирске ожидается сильный ветер. Мэрия предупредила горожан о возможных отключениях электричества и проблемах с транспортом.
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, днем 30 марта в Новосибирске ожидаются умеренный мокрый снег, метель, на дорогах — гололедица.
Порывы ветра днем 30 марта будут достигать
— В связи с погодными условиями возможны риски: нарушение в работе систем электроснабжения, падение слабо закрепленных конструкций (рекламных щитов), деревьев (веток), осложнение работы всех видов транспорта и содержания улично-дорожной сети (включая внутриквартальные проезды и придомовую территорию), — сообщили в мэрии.
При возникновении чрезвычайных ситуаций можно звонить по телефонам: 051,
Сегодня синоптики Гидрометцентра России составили предварительный прогноз погоды на лето. В Новосибирске и области не ожидается серьезных погодных аномалий, при этом они могут возникнуть в соседних регионах. Здесь мы рассказывали подробнее, к чему стоит готовиться.