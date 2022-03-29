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Тема дняПредупреждение о ветре до 20 м/с
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Порывы до 20 м/с: новосибирцев предупредили о сильном ветре

Кроме того, ожидается метель и гололедица

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Из-за сильного ветра возможны отключения электричества, падение рекламных щитов и нарушение работы транспорта

Из-за сильного ветра возможны отключения электричества, падение рекламных щитов и нарушение работы транспорта

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Завтра, 30 марта, в Новосибирске ожидается сильный ветер. Мэрия предупредила горожан о возможных отключениях электричества и проблемах с транспортом.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, днем 30 марта в Новосибирске ожидаются умеренный мокрый снег, метель, на дорогах — гололедица.

Порывы ветра днем 30 марта будут достигать 20 м/с. 31 марта ночью ожидается небольшой снег, утром на дорогах местами гололедица, порывы ветра до 18 м/с.

— В связи с погодными условиями возможны риски: нарушение в работе систем электроснабжения, падение слабо закрепленных конструкций (рекламных щитов), деревьев (веток), осложнение работы всех видов транспорта и содержания улично-дорожной сети (включая внутриквартальные проезды и придомовую территорию), — сообщили в мэрии.

При возникновении чрезвычайных ситуаций можно звонить по телефонам: 051, 218-68-88, 227-44-44.

Сегодня синоптики Гидрометцентра России составили предварительный прогноз погоды на лето. В Новосибирске и области не ожидается серьезных погодных аномалий, при этом они могут возникнуть в соседних регионах. Здесь мы рассказывали подробнее, к чему стоит готовиться.

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