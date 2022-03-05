Госавтоинспекция просит новосибирцев быть осторожнее на дорогах — ожидается гололедица

Автоинспекторы просят новосибирцев быть осторожными на дорогах. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Новосибирске ожидаются резкие перепады температур.
— Ожидается изменение погодных условий, колебание температуры воздуха, усиление ветра, а также выпадение осадков в виде снега. Возможны метели и снежные заносы, на дорогах местами гололедица, — отметили в ведомстве.
Госавтоинспекция рекомендует водителям уделить внимание соблюдению скоростного режима, дистанции и не совершать резких перестроений. Также автомобилистам напоминают, что нужно строго выполнять требования дорожных знаков. Особенно в местах проведения работ.
Пешеходов просят не переходить дорогу в запрещенных местах и рекомендуют надевать более яркую одежду или иметь на ней световозвращающие элементы.
В Новосибирске вторая декада марта будет холодной, сообщили синоптики. Тепло придет в город только в третьей декаде, во второй половине месяца. В последние 10 дней марта температура существенно поднимется.