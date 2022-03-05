Холодно и ветрено: синоптики дали прогноз погоды на вторую декаду марта

В Новосибирске вторая декада марта будет холодной, сообщили синоптики. Тепло придет в город только в третьей декаде, во второй половине месяца. В последние 10 дней марта температура существенно поднимется.

— В начале следующей декады погода будет наблюдаться холодная с повышением давления и прекращением осадков. Ветер стихнет. Температура будет низкая. В ночные часы при прояснении — до -25... -29. Температуры дневные — -9... -13 и -8... -15 градусов мороза, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.