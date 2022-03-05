5 марта суббота
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 3/10
usd 105.81
eur 116.53
Тема дняСпрос на квартиры вырос в Новосибирске
Все новости
Все новости

Холодно и ветрено: синоптики дали прогноз погоды на вторую декаду марта

Температура ночью может опускаться до -29

3 083
4Обсудить

Поделиться

Тепло придет в третьей декаде марта

Тепло придет в третьей декаде марта

Поделиться

В Новосибирске вторая декада марта будет холодной, сообщили синоптики. Тепло придет в город только в третьей декаде, во второй половине месяца. В последние 10 дней марта температура существенно поднимется.

— В начале следующей декады погода будет наблюдаться холодная с повышением давления и прекращением осадков. Ветер стихнет. Температура будет низкая. В ночные часы при прояснении — до -25... -29. Температуры дневные — -9... -13 и -8... -15 градусов мороза, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Как уточнила Марина Виноградова, во вторую декаду неустойчивый характер погоды с прохождением циклонов сохранится.

Синоптики рассказали, какая погода будет в выходные дни в Новосибирске. В воскресенье и понедельник в город придет оттепель, но сразу после, в Международный женский день, будет резкое похолодание.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

мартпогодавесна
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter