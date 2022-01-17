Весна на день: на улицах Новосибирска разлились лужи - разглядываем фото

17 января в Новосибирске выдалось необычно теплым, температура поднялась до +4 градусов. Снег и лед местами уступил место самым настоящим лужам.
Один из главных поставщиков растаявшей воды на городские улицы - крыши домов. Проседающий от тепла снег собирается в водосточных трубах в ручейки, разливаясь внизу маленькими озерцами.
Найти чистую лужу, впрочем, непросто даже в центре города. Из под подтаявшего снега под ногами проступает не асфальт или плитка, а какое-то грязное месиво.
Горожан эти «весенние» лужи не очень радуют. Мало того, что от них промокает обувь, всё понимают, что при первом морозе (его обещают уже сегодня вечером) всё это схватится льдом, превратив город в большой каток.
Теряют остатки творческого замысла создателей и снежные скульптуры в Первомайском сквере. Их и так уже изрядно засыпало снегом, так теперь они ещё и просто таят на глазах, превращаясь в карикатуры на самих себя.
Но так или иначе, мы все перевалили за середину зимы, и день солнце будет оставаться в небе с каждым днём всё дольше. А там, глядишь, придет и настоящая весна.
Столь резкое потепление в Западно-Сибирском гидрометцентре объяснили тем, что над его территорией сейчас действует теплый фронт циклона «Эльза».