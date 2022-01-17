Весна на день: на улицах Новосибирска разлились лужи - разглядываем фото

Но так или иначе, мы все перевалили за середину зимы, и день солнце будет оставаться в небе с каждым днём всё дольше. А там, глядишь, придет и настоящая весна.



Столь резкое потепление в Западно-Сибирском гидрометцентре объяснили тем, что над его территорией сейчас действует теплый фронт циклона «Эльза».