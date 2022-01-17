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Весна на день: на улицах Новосибирска разлились лужи - разглядываем фото

Корреспондент НГС прогулялся по тротуарам, которые скоро превратятся в каток

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Лужи на Красном проспекте

Лужи на Красном проспекте

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17 января в Новосибирске выдалось необычно теплым, температура поднялась до +4 градусов. Снег и лед местами уступил место самым настоящим лужам.

Вода стекающая с крыш на Чаплыгина

Вода стекающая с крыш на Чаплыгина

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Один из главных поставщиков растаявшей воды на городские улицы - крыши домов. Проседающий от тепла снег собирается в водосточных трубах в ручейки, разливаясь внизу маленькими озерцами.

Грязь под ногами на Советской

Грязь под ногами на Советской

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Найти чистую лужу, впрочем, непросто даже в центре города. Из под подтаявшего снега под ногами проступает не асфальт или плитка, а какое-то грязное месиво.

Городская клиническая поликлиника на улице Ленина в отражении

Городская клиническая поликлиника на улице Ленина в отражении

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Горожан эти «весенние» лужи не очень радуют. Мало того, что от них промокает обувь, всё понимают, что при первом морозе (его обещают уже сегодня вечером) всё это схватится льдом, превратив город в большой каток.

Фрагмент скульптуры в Первомайском сквере

Фрагмент скульптуры в Первомайском сквере

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Теряют остатки творческого замысла создателей и снежные скульптуры в Первомайском сквере. Их и так уже изрядно засыпало снегом, так теперь они ещё и просто таят на глазах, превращаясь в карикатуры на самих себя.

Лужа на тротуаре в центре Новосибирска

Лужа на тротуаре в центре Новосибирска

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Но так или иначе, мы все перевалили за середину зимы, и день солнце будет оставаться в небе с каждым днём всё дольше. А там, глядишь, придет и настоящая весна.

Столь резкое потепление в Западно-Сибирском гидрометцентре объяснили тем, что над его территорией сейчас действует теплый фронт циклона «Эльза».

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