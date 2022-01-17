Резкое потепление и грядущие морозы в Новосибирске объяснили циклоном «Эльза»

В Западно-Сибирском гидрометцентре объяснили, что резкое потепление в Новосибирске тем, что над его территорией сейчас действует теплый фронт циклона «Эльза».
Циклон уже прогремел в Европе и в России. В Калининградскую область он, по данным ТАСС, принес штормовой ветер до
Сейчас к Новосибирску приближается уже холодный фронт циклона «Эльза», а вместе с ним морозная безветренная погода. Пока над городом был теплый фронт этого циклона, который приносил сюда потоки воздуха из Казахстана. Из-за этого температура воздуха поднялась до
— Сейчас проходит уже холодный атмосферный фронт циклона под названием «Эльза». Сам циклон смещался через Екатеринбург и Тобольск. Пока усиливается ветер по Новосибирской области до
18 января, во вторник, ночью — небольшой снег, днем — преимущественно без осадков. Ветер юго-западный
19 января, в среду, преимущественно без осадков, ветер юго-западный, южный
20 января, в четверг, преимущественно без осадков, ветер юго-западный, южный
Ранее НГС изучил прогноз погоды на вторую половину января, чтобы выяснить, стоит ли ждать крещенских морозов. Читайте, к чему нужно готовиться.