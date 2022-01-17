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Резкое потепление и грядущие морозы в Новосибирске объяснили циклоном «Эльза»

Синоптики составили прогноз на ближайшие дни

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Скоро температура упадет до <nobr class="_">-24 градусов</nobr>

Скоро температура упадет до -24 градусов

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В Западно-Сибирском гидрометцентре объяснили, что резкое потепление в Новосибирске тем, что над его территорией сейчас действует теплый фронт циклона «Эльза».

Циклон уже прогремел в Европе и в России. В Калининградскую область он, по данным ТАСС, принес штормовой ветер до 27 м/с. Сильный снегопад с мокрыми осадками, ветер порывами до 25 м/с и более, снежные заносы и гололедицу циклон принес в Воронежскую область, рассказывает РИА Воронеж. В Одессе объявили желтый уровень опасности из-за «Эльзы», пишет сайт города Одессы.

Сейчас к Новосибирску приближается уже холодный фронт циклона «Эльза», а вместе с ним морозная безветренная погода. Пока над городом был теплый фронт этого циклона, который приносил сюда потоки воздуха из Казахстана. Из-за этого температура воздуха поднялась до +3 градусов, рассказали корреспонденту НГС в Западно-Сибирском гидрометцентре. Холодный фронт мощного циклона опустит температуру воздуха до -24 градусов.

— Сейчас проходит уже холодный атмосферный фронт циклона под названием «Эльза». Сам циклон смещался через Екатеринбург и Тобольск. Пока усиливается ветер по Новосибирской области до 19 м/с и начинается рост атмосферного давления. С приходом циклона осадки ослабеют и начнется похолодание в тылу. Последующие трое суток ожидается умеренно морозная погода, без осадков, со слабым ветром, — объяснила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

18 января, во вторник, ночью — небольшой снег, днем — преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4–9 м/с. Температура ночью — -11...-13, днем — -9...-11 градусов.

19 января, в среду, преимущественно без осадков, ветер юго-западный, южный 2–7 м/с. Температура ночью — -13...-15, днем — -11...-13 градусов

20 января, в четверг, преимущественно без осадков, ветер юго-западный, южный 2–7 м/с. Ночью температура будет -17...-19, в пригороде — до -24, ночью — -12...-14.

Ранее НГС изучил прогноз погоды на вторую половину января, чтобы выяснить, стоит ли ждать крещенских морозов. Читайте, к чему нужно готовиться.

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