Резкое потепление и грядущие морозы в Новосибирске объяснили циклоном «Эльза»

В Западно-Сибирском гидрометцентре объяснили, что резкое потепление в Новосибирске тем, что над его территорией сейчас действует теплый фронт циклона «Эльза».

Циклон уже прогремел в Европе и в России. В Калининградскую область он, по данным ТАСС, принес штормовой ветер до 27 м/с . Сильный снегопад с мокрыми осадками, ветер порывами до 25 м/с и более, снежные заносы и гололедицу циклон принес в Воронежскую область, рассказывает РИА Воронеж. В Одессе объявили желтый уровень опасности из-за «Эльзы», пишет сайт города Одессы.