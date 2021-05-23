Майская жара: как и где новосибирцы проводят теплый день

Как новосибирцы проводят теплый день 23 мая 2021 года
Синоптики ожидали, что сегодня,
Ранее новосибирские красотки рассказывали НГС о том, как оголяться, чтобы не выглядеть пошло, и сколько это стоит.
Сейчас в Новосибирске 26 градусов тепла
Как новосибирцы проводят теплый день 23 мая 2021 года
Синоптики ожидали, что сегодня,
Ранее новосибирские красотки рассказывали НГС о том, как оголяться, чтобы не выглядеть пошло, и сколько это стоит.
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