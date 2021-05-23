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Майская жара: как и где новосибирцы проводят теплый день

Сейчас в Новосибирске 26 градусов тепла

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У кого-то на даче растут тюльпаны

У кого-то на даче растут тюльпаны

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Как новосибирцы проводят теплый день 23 мая 2021 года

Синоптики ожидали, что сегодня, 23 мая, в Новосибирске столбик термометра поднимется до +30 градусов. Мы попросили новосибирцев показать, как они проводят этот жаркий день. Кто-то уехал на дачу или природу, кто-то наслаждается прогулками по городу и фотографируется в цветущих яблонях, кто-то любуется зоопарком, а кто-то плетет венки из одуванчиков. И несмотря на то что по календарю еще весна, многие подписывают свои фотографии как «лето».

Сейчас многих привлекают цветущие яблони

Сейчас многих привлекают цветущие яблони

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К деревьям, которые покрыты розовыми цветами, нередко выстраиваются очереди из желающих сфотографироваться

К деревьям, которые покрыты розовыми цветами, нередко выстраиваются очереди из желающих сфотографироваться

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Анжела Фокина проводит день на даче в Плотниково

Анжела Фокина проводит день на даче в Плотниково

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Гуляющие жители Европейского Берега

Гуляющие жители Европейского Берега

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Набережная микрорайона Европейский Берег

Набережная микрорайона Европейский Берег

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Луна в Плотниково

Луна в Плотниково

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Ранее новосибирские красотки рассказывали НГС о том, как оголяться, чтобы не выглядеть пошло, и сколько это стоит.

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