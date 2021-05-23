Майская жара: как и где новосибирцы проводят теплый день

Синоптики ожидали, что сегодня, 23 мая , в Новосибирске столбик термометра поднимется до +30 градусов. Мы попросили новосибирцев показать, как они проводят этот жаркий день. Кто-то уехал на дачу или природу, кто-то наслаждается прогулками по городу и фотографируется в цветущих яблонях, кто-то любуется зоопарком, а кто-то плетет венки из одуванчиков. И несмотря на то что по календарю еще весна, многие подписывают свои фотографии как «лето».