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В Новосибирск вернется жара до +30 градусов: что еще обещают синоптики на выходные

К городу приближается теплый воздух из европейской части страны

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На выходных порывы ветра будут достигать <nobr class="_">15 м/с</nobr>

На выходных порывы ветра будут достигать 15 м/с

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В Новосибирске на 23 мая ждут жару до +30 градусов

Синоптики рассказали, что на выходных в Новосибирске установится пасмурная и дождливая погода, а столбик термометра поднимется до +30 градусов.

— Ждем смещение с запада гребня, через который будут поступать теплые воздушные массы с районов европейской территории России. 22 мая ждем северные потоки, фон температур достаточно низкий. С 23 мая потоки будут постепенно перестраиваться на северо-западные, — рассказал исполняющий обязанности начальника отдела метеопрогнозов ведущий синоптик Евгений Тунаев.

22 мая в Новосибирске переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ночью +4... +6 градусов, местами заморозки до -1 градуса. Днем +17... +19 градусов. Ветер северный ночью 2–7 м/с, днем 4–9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

23 мая в городе ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем преимущественно без осадков. Ночью +9... +11 градусов, днем +28... +30 градусов. Ветер юго-западный 5–10 м/с.

24 мая в Новосибирске ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ночью +14... +15 градусов, днем +23... +25 градусов. Ветер юго-западный 5–10 м/с, днем местами порывы до 15 м/с.

На этой неделе в Новосибирске установилась холодная погода. Вчера в городе резко пошел мокрый снег, а сегодня утром после заморозков зелень покрылась инеем.

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