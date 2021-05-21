В Новосибирск вернется жара до +30 градусов: что еще обещают синоптики на выходные

В Новосибирске на
Синоптики рассказали, что на выходных в Новосибирске установится пасмурная и дождливая погода, а столбик термометра поднимется до
— Ждем смещение с запада гребня, через который будут поступать теплые воздушные массы с районов европейской территории России.
22 мая в Новосибирске переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ночью
23 мая в городе ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем преимущественно без осадков. Ночью
24 мая в Новосибирске ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ночью
На этой неделе в Новосибирске установилась холодная погода. Вчера в городе резко пошел мокрый снег, а сегодня утром после заморозков зелень покрылась инеем.