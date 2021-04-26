Центральные улицы Новосибирска перекроют из-за репетиции парада — карта с временем и датой

Вечером 5 и
На следующей неделе центральные улицы Новосибирска временно перекроют из-за репетиции парада.
— 5, 7 мая в городе будут проводиться тренировки в вечернее время, будет перекрыта центральная часть Новосибирска с 20:00 до 22:00, — рассказал мэр города Анатолий Локоть на совещании в правительстве НСО.
Мэр города напомнил, что
— 1 мая массовых мероприятий мы не планируем. Предлагаем тем, кто соблюдает традиции, избрать иные формы, с тем чтобы не нарушать объявленный режим.
Кроме того, 5 и
О том, какие именно улицы перекроют на
Полный список улиц, которые затронут ограничения в День Победы, читайте здесь.
На прошлой неделе власти сообщили, какие мероприятия пройдут в городе