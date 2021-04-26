Центральные улицы Новосибирска перекроют из-за репетиции парада — карта с временем и датой

На следующей неделе центральные улицы Новосибирска временно перекроют из-за репетиции парада.

— 5, 7 мая в городе будут проводиться тренировки в вечернее время, будет перекрыта центральная часть Новосибирска с 20:00 до 22:00, — рассказал мэр города Анатолий Локоть на совещании в правительстве НСО.

Мэр города напомнил, что 1 мая в городе не планируется праздничных шествий из-за того, что в регионе действует режим повышенной готовности.