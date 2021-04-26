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Центральные улицы Новосибирска перекроют из-за репетиции парада — карта с временем и датой

Кроме того, во время репетиций закроют станцию метро «Площадь Ленина»

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1 мая в этом году не будет массовых шествий, а вот <nobr class="_">9 числа</nobr> планируется парад — правда, не все смогут на него попасть

1 мая в этом году не будет массовых шествий, а вот 9 числа планируется парад — правда, не все смогут на него попасть

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Вечером 5 и 7 мая в Новосибирске перекроют центральные улицы и станцию метро

На следующей неделе центральные улицы Новосибирска временно перекроют из-за репетиции парада.

— 5, 7 мая в городе будут проводиться тренировки в вечернее время, будет перекрыта центральная часть Новосибирска с 20:00 до 22:00, — рассказал мэр города Анатолий Локоть на совещании в правительстве НСО.

Мэр города напомнил, что 1 мая в городе не планируется праздничных шествий из-за того, что в регионе действует режим повышенной готовности.

— 1 мая массовых мероприятий мы не планируем. Предлагаем тем, кто соблюдает традиции, избрать иные формы, с тем чтобы не нарушать объявленный режим. 9 мая состоится парад на площади Ленина, все участники парада должны быть привиты. Мы будем проводить парад с ограниченным доступом для зрителей, прощу с пониманием отнестись к этому. Допущены также будут те, у кого есть соответствующие медицинские документы, — сказал Анатолий Локоть.

Кроме того, 5 и 7 мая планируют с 18:30 до 22:30 закрыть станцию метро «Площадь Ленина».

О том, какие именно улицы перекроют на 9 Мая, мы подробно рассказывали тут. Посмотреть на перекрытия можно на этой карте:

Полный список улиц, которые затронут ограничения в День Победы, читайте здесь.

На прошлой неделе власти сообщили, какие мероприятия пройдут в городе 9 Мая — мы публиковали их расписание.

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9 Маяперекрытия движениярепетиция парада Победы
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