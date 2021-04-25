Как новосибирцы проводят Вербное воскресенье? 10 кадров, которыми горожане делятся в соцсетях

В Новосибирске отмечают Вербное воскресенье
Сегодня,
Кто-то выбирает скромный букет вербы, а кто-то дополняет веточки разными украшениями и живыми цветами.
Яркими фотографиями из Бугринской рощи поделилась жительница города Татьяна.
Вход Господень в Иерусалим — христианский праздник, отмечаемый в воскресенье за неделю до Пасхи. Посвящен торжественному входу в Иерусалим Иисуса Христа, описанному во всех четырех Евангелиях.
Праздник называют еще Вербным воскресеньем, так как этот день верующие встречают с веточками вербы. Ветви вербы — это аналог пальмовых ветвей, с которыми жители Иерусалима встречали Христа.
В прошлом году Вербное воскресенье выпало на разгар карантина из-за коронавируса. Несмотря на запрет на проведение массовых мероприятий, а также убедительные рекомендации не создавать большие скопления людей в городе, верующие новосибирцы пошли в церкви и храмы, чтобы освятить веточки вербы. Наш фотограф Александр Ощепков побывал в Вознесенском соборе — посмотрите, сколько людей пришло в храм.