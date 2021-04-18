МЧС предупреждает новосибирцев об ухудшении погоды — к чему готовиться?

В Новосибирской области возможно усиление ветра до 23 м/с
Завтра, 19 апреля, в Новосибирской области возможен ветер силой
— Не исключено возникновение ДТП, связанных с большим количеством автотранспорта, с неправильным выбором скоростного режима в зависимости от метеорологических и дорожных условий, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Новосибирцам стали отправлять сообщения об ухудшении погодных условий. Также в МЧС предупреждают о похолодании до -14 градусов ночью и до -6 днем 19 апреля.
Накануне МЧС также отправляло сообщения о том, что ветер может усилиться до 23 м/с.
Ранее НГС изучил прогноз погоды на неделю в Новосибирске от популярных сервисов. Потепление ожидается к выходным.