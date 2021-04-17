Порывы до 23 м/с: МЧС выпустило экстренное предупреждение об усилении ветра для новосибирцев

В ближайшие сутки в Новосибирской области ожидается сильное усиление ветра. Региональное МЧС разослало новосибирцам смс-сообщения с предупреждением.
— По данным ГМЦ, днем 18 апреля по Новосибирской области ожидаются порывы ветра до 23 м/с. Единый телефон экстренных оперативных служб — 112, — сообщили в ведомстве.
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 18 апреля ночью погода будет преимущественно без осадков. Днем ожидается переменная облачность, небольшой, местами умеренный дождь, ночью преимущественно без осадков.