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Тема дняНа Новосибирск идут морозы

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Порывы до 23 м/с: МЧС выпустило экстренное предупреждение об усилении ветра для новосибирцев

Погода ухудшится завтра, 18 апреля

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Днем ожидается переменная облачность

Днем ожидается переменная облачность

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В ближайшие сутки в Новосибирской области ожидается сильное усиление ветра. Региональное МЧС разослало новосибирцам смс-сообщения с предупреждением.

— По данным ГМЦ, днем 18 апреля по Новосибирской области ожидаются порывы ветра до 23 м/с. Единый телефон экстренных оперативных служб — 112, — сообщили в ведомстве.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 18 апреля ночью погода будет преимущественно без осадков. Днем ожидается переменная облачность, небольшой, местами умеренный дождь, ночью преимущественно без осадков.

Накануне НГС опубликовал прогноз с 17 по 19 апреля. Синоптики сообщили, что в Новосибирске из-за холодного фронта температура упадет на 22 градуса.

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