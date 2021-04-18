Когда ждать тепло? Изучаем прогноз погоды в Новосибирске на неделю от популярных сервисов

После потепления на прошлой неделе к Новосибирску приближаются холода. Из-за этого температура в регионе, по данным Гидрометцентра НСО, может опуститься до -16 градусов. НГС изучил прогноз погоды, который составили интернет-сервисы, чтобы узнать, к чему готовиться горожанам с 19 по 25 апреля.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», самым холодным днем на этой неделе станет понедельник — дневная температура опустится до -3 градусов. После этого ожидается стабильное потепление, и в воскресенье в Новосибирске будет +10. Однако ночные температуры не поднимутся выше 0 до субботы.

