Когда ждать тепло? Изучаем прогноз погоды в Новосибирске на неделю от популярных сервисов

В Новосибирской области возможно похолодание до -16 градусов
После потепления на прошлой неделе к Новосибирску приближаются холода. Из-за этого температура в регионе, по данным Гидрометцентра НСО, может опуститься до -16 градусов. НГС изучил прогноз погоды, который составили интернет-сервисы, чтобы узнать, к чему готовиться горожанам с 19 по 25 апреля.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», самым холодным днем на этой неделе станет понедельник — дневная температура опустится до -3 градусов. После этого ожидается стабильное потепление, и в воскресенье в Новосибирске будет +10. Однако ночные температуры не поднимутся выше 0 до субботы.
В понедельник возможен небольшой снег. В остальные дни осадков не ожидают.
Сайт Gismeteo предупреждает, что осадки в Новосибирске возможны в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье. При этом ночью всю неделю температура будет ниже ноля. Самым холодным днем, по данным сервиса, станет вторник, когда ночью будет -9 градусов, а днем — 0.
По прогнозу Гидрометцентра России, холоднее всего на следующей неделе будет в понедельник, 19 апреля. Ожидается температура в -1 градус днем и -7 ночью. В четверг потеплеет до +6, а на выходных до +7 градусов. В понедельник возможен снег, а со среды до воскресенья — дождь.
По данным Гидрометцентра НСО, завтра в Новосибирской области ночью температура опустится до
— Облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, метели, по юго-западу местами небольшой снег, днем местами небольшой снег. Ночью и утром на дорогах местами гололедица, — предупреждает Гидрометцентр НСО.
Во вторник ночью ожидается похолодание до -
Накануне, 17 апреля, МЧС выпустило экстренное предупреждение об усилении ветра. Возможны порывы до
В пятницу в Новосибирске воздух прогрелся до +18 градусов. Посмотрите на 15 жарких кадров с улиц Новосибирска в этот день.