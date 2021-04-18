18 апреля воскресенье
СЕЙЧАС +4°С
Пробки 3/10
usd 75.55
eur 90.46
Тема дняСпасатели нашли тело пропавшего 6-летнего Максима

Все новости

Все новости

Когда ждать тепло? Изучаем прогноз погоды в Новосибирске на неделю от популярных сервисов

Ожидается, что по ночам температура будет ниже ноля

2 538
17Обсудить

Поделиться

К концу недели может потеплеть до +10 градусов

К концу недели может потеплеть до +10 градусов

Поделиться

В Новосибирской области возможно похолодание до -16 градусов

После потепления на прошлой неделе к Новосибирску приближаются холода. Из-за этого температура в регионе, по данным Гидрометцентра НСО, может опуститься до -16 градусов. НГС изучил прогноз погоды, который составили интернет-сервисы, чтобы узнать, к чему готовиться горожанам с 19 по 25 апреля.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», самым холодным днем на этой неделе станет понедельник — дневная температура опустится до -3 градусов. После этого ожидается стабильное потепление, и в воскресенье в Новосибирске будет +10. Однако ночные температуры не поднимутся выше 0 до субботы.

В понедельник возможен небольшой снег. В остальные дни осадков не ожидают.

Вторник будет солнечным

Вторник будет солнечным

Поделиться

Сайт Gismeteo предупреждает, что осадки в Новосибирске возможны в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье. При этом ночью всю неделю температура будет ниже ноля. Самым холодным днем, по данным сервиса, станет вторник, когда ночью будет -9 градусов, а днем — 0.

Ожидается, что в пятницу и субботу воздух прогреется до +6

Ожидается, что в пятницу и субботу воздух прогреется до +6

Поделиться

По прогнозу Гидрометцентра России, холоднее всего на следующей неделе будет в понедельник, 19 апреля. Ожидается температура в -1 градус днем и -7 ночью. В четверг потеплеет до +6, а на выходных до +7 градусов. В понедельник возможен снег, а со среды до воскресенья — дождь.

По данным Гидрометцентра, вторник будет солнечным

По данным Гидрометцентра, вторник будет солнечным

Поделиться

По данным Гидрометцентра НСО, завтра в Новосибирской области ночью температура опустится до -4... -9 градусов, местами до -14, а днем потеплеет до -2... -6.

— Облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, метели, по юго-западу местами небольшой снег, днем местами небольшой снег. Ночью и утром на дорогах местами гололедица, — предупреждает Гидрометцентр НСО.

Во вторник ночью ожидается похолодание до -9... -11 градусов, местами до -16. Днем потеплеет до -3... +2.

Накануне, 17 апреля, МЧС выпустило экстренное предупреждение об усилении ветра. Возможны порывы до 23 м/с.

В пятницу в Новосибирске воздух прогрелся до +18 градусов. Посмотрите на 15 жарких кадров с улиц Новосибирска в этот день.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Новосибирскпогодасиноптики
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (17)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...