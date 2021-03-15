Почему в Новосибирске задержалась морозная погода и когда будет оттепель — прогноз погоды от синоптиков

Синоптики рассказали, почему в Новосибирске стоит морозная погода и когда придет тепло.

— Над нами холодный антициклон — мощный очаг холода. С 18 марта начнет падать давление, начнет распространяться теплый воздух постепенно, поэтому ждем небольшой снег. Ближе к выходным мы ждем ослабление морозов вплоть до оттепелей. Пока наш антициклон еще силен, затем он начнет вытесняться на восток, более теплый воздух с запада со смещением циклона через Урал достигнет западных районов области 17-го числа , а Новосибирска — 18-го числа . Поэтому будет существенное ослабление морозов вплоть до слабоотрицательных температур, — сообщила начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.