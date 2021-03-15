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Почему в Новосибирске задержалась морозная погода и когда будет оттепель — прогноз погоды от синоптиков

В городе установится ясная и солнечная погода

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В ближайшую ночь столбик термометра опустится до <nobr class="_">-24 градусов</nobr>

В ближайшую ночь столбик термометра опустится до -24 градусов

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На ближайших выходных в Новосибирске ожидается оттепель

Синоптики рассказали, почему в Новосибирске стоит морозная погода и когда придет тепло.

— Над нами холодный антициклон — мощный очаг холода. С 18 марта начнет падать давление, начнет распространяться теплый воздух постепенно, поэтому ждем небольшой снег. Ближе к выходным мы ждем ослабление морозов вплоть до оттепелей. Пока наш антициклон еще силен, затем он начнет вытесняться на восток, более теплый воздух с запада со смещением циклона через Урал достигнет западных районов области 17-го числа, а Новосибирска — 18-го числа. Поэтому будет существенное ослабление морозов вплоть до слабоотрицательных температур, — сообщила начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.


16 марта в Новосибирске небольшая облачность, преимущественно без осадков. Местами изморозь. На дорогах гололедица. Ночью -18... -20 градусов, в пригороде до -24 градусов. Днем -7... -9 градусов. Ветер юго-западный 3–8 м/с.


17 марта в городе преимущественно без осадков. Ночью -14... -16 градусов, в пригороде до -21 градуса. Днем -5... -7 градусов. Ветер юго-западный 4–9 м/с.


18 марта в Новосибирске небольшой снег, днем с мокрым снегом. Ночью -11... -13 градусов. Днем -2... -4 градуса. Ветер западный 4–9 м/с.

— Скорее всего, оттепель придет ненадолго, затем будет еще одна волна холода. Но каждая волна холода будет слабее и слабее, — добавила синоптик.

Группа любителей зимнего купания по-своему отметила в это воскресенье последний день Масленицы. За веселыми поклонниками здорового образа жизни наблюдал наш фотокорреспондент Александр Ощепков.

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