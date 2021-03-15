Почему в Новосибирске задержалась морозная погода и когда будет оттепель — прогноз погоды от синоптиков

На ближайших выходных в Новосибирске ожидается оттепель
Синоптики рассказали, почему в Новосибирске стоит морозная погода и когда придет тепло.
— Над нами холодный антициклон — мощный очаг холода. С
16 марта в Новосибирске небольшая облачность, преимущественно без осадков. Местами изморозь. На дорогах гололедица. Ночью
17 марта в городе преимущественно без осадков. Ночью
18 марта в Новосибирске небольшой снег, днем с мокрым снегом. Ночью
— Скорее всего, оттепель придет ненадолго, затем будет еще одна волна холода. Но каждая волна холода будет слабее и слабее, — добавила синоптик.
Группа любителей зимнего купания по-своему отметила в это воскресенье последний день Масленицы. За веселыми поклонниками здорового образа жизни наблюдал наш фотокорреспондент Александр Ощепков.