Новосибирские моржи отметили Масленицу — 10 горячих фото необычного праздника

Группа любителей зимнего купания по-своему отметила в это воскресенье последний день Масленицы. За веселыми поклонниками здорового образа жизни наблюдал наш фотокорреспондент Александр Ощепков.
Группа любителей зимнего купания выбрала для себя веселое название «ОтморозкиН», как бы заранее отвечая на не блещущие новизной шутки относительно умственного здоровья людей, готовых лезть зимой в воду.
Масленичные купания «отморозкины» устроили в котловане на Юго-Западном жилмассиве — теперь это уже постоянное место для занятий участников клуба.
День выдался солнечный. Температуру воздуха это, правда, подняло не слишком, зато фотограф мог поймать много красивых кадров с «зависшими» в воздухе брызгами.
Главным пунктом программы (помимо сожжения чучела, конечно) стали «конкурсы в моржовой форме». Решить, какой должна была быть эта форма, судя по всему, было одной из составных частей конкурса.
Ломая стереотипы, организаторы и участники мероприятия не ограничились исключительно водными забавами. Соревноваться пришлось и на суше (точнее на льду). В воде, кстати, сегодня было гораздо теплее.
За забавами «отморозкиных» наблюдали чуть менее увлеченные поклонники здорового образа жизни (которые решили ограничиться простой лыжной прогулкой).
В программе было заявлено поедание блинов, но фотокорреспондент сумел запечатлеть только покусывание сушек. Возможно, блины были после, в более камерной обстановке.
Материал для чучела Масленицы собирали всем миром. Но получилось она задорной и стилистически выдержанной — одетой в тельняшку.
Кульминацией торжества стало, как и положено, сжигание чучела. Надпись на трусах сурового мужчины, кстати, это не имя героя комиксов (как могут некоторые подумать), а бренд экипировки для боевых единоборств.
Купание в холодной воде — прекрасный способ закаливания. Но практиковать его лучше не раз в год (как многие), а регулярно, как это делают участники клуба «ОтморозкиН» (или любого другого).
Если вам холодно даже смотреть на голых людей в воде при такой погоде, какая была сегодня, можете согреться репортажем с соревнований по бодибилдингу.