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Тема дняФоторепортаж с самой необычной Масленицы-2021

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Новосибирские моржи отметили Масленицу — 10 горячих фото необычного праздника

В воде и без блинов, зато в кокошниках и с сушками

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Для купания необычный костюм мог ограничиться головным убором

Для купания необычный костюм мог ограничиться головным убором

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Группа любителей зимнего купания по-своему отметила в это воскресенье последний день Масленицы. За веселыми поклонниками здорового образа жизни наблюдал наш фотокорреспондент Александр Ощепков.

В программе были веселые конкурсы

В программе были веселые конкурсы

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Группа любителей зимнего купания выбрала для себя веселое название «ОтморозкиН», как бы заранее отвечая на не блещущие новизной шутки относительно умственного здоровья людей, готовых лезть зимой в воду.

Без сторис прожить теперь не могут даже поклонники здорового образа жизни

Без сторис прожить теперь не могут даже поклонники здорового образа жизни

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Масленичные купания «отморозкины» устроили в котловане на Юго-Западном жилмассиве — теперь это уже постоянное место для занятий участников клуба.

Костюмы у участников были разными

Костюмы у участников были разными

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День выдался солнечный. Температуру воздуха это, правда, подняло не слишком, зато фотограф мог поймать много красивых кадров с «зависшими» в воздухе брызгами.

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Главным пунктом программы (помимо сожжения чучела, конечно) стали «конкурсы в моржовой форме». Решить, какой должна была быть эта форма, судя по всему, было одной из составных частей конкурса.

Состязания выплеснулись на лед

Состязания выплеснулись на лед

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Ломая стереотипы, организаторы и участники мероприятия не ограничились исключительно водными забавами. Соревноваться пришлось и на суше (точнее на льду). В воде, кстати, сегодня было гораздо теплее.

Зрителей у происходящего было немного

Зрителей у происходящего было немного

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За забавами «отморозкиных» наблюдали чуть менее увлеченные поклонники здорового образа жизни (которые решили ограничиться простой лыжной прогулкой).

Как и положено на проводах зимы, в программе были угощения

Как и положено на проводах зимы, в программе были угощения

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В программе было заявлено поедание блинов, но фотокорреспондент сумел запечатлеть только покусывание сушек. Возможно, блины были после, в более камерной обстановке.

Чучело Масленицы

Чучело Масленицы

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Материал для чучела Масленицы собирали всем миром. Но получилось она задорной и стилистически выдержанной — одетой в тельняшку.

Кульминация праздника

Кульминация праздника

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Кульминацией торжества стало, как и положено, сжигание чучела. Надпись на трусах сурового мужчины, кстати, это не имя героя комиксов (как могут некоторые подумать), а бренд экипировки для боевых единоборств.

На мероприятии соблюдались меры безопасности&nbsp;

На мероприятии соблюдались меры безопасности 

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Купание в холодной воде — прекрасный способ закаливания. Но практиковать его лучше не раз в год (как многие), а регулярно, как это делают участники клуба «ОтморозкиН» (или любого другого).

Если вам холодно даже смотреть на голых людей в воде при такой погоде, какая была сегодня, можете согреться репортажем с соревнований по бодибилдингу.

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моржеваниеМасленица-2021
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