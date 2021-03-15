Король тюльпанов. Как сибиряк выращивает 300 тысяч тюльпанов среди снегов — первые два года он терял по миллиону рублей

Всего в его теплицах к этому 8 Марта вырастили 300 тысяч тюльпанов примерно 10 разных сортов. Самые популярные — красные, желтые, розовые — выращивают в обязательном порядке и крупными партиями. Их разбирают охотнее всего. С белыми, по словам предпринимателя, сложнее всего, потому что цветы «генетически структурно слабые».



Александр продолжает сыпать необычными названиями тюльпанов, пока ведет нас по настоящим плантациям ярких цветов в своей шестиметровой теплице. Суматоха накануне Международного женского дня почти улеглась, цветы по большей части отгружены, сейчас рабочие пересчитывают остатки, чтобы отправить последние партии. Бум у цветочников, кстати, наступает еще в феврале — 4 дня в теплицах кипит работа днем и ночью. Ее результаты потом будут кормить предпринимателей долгие месяцы.

