Король тюльпанов. Как сибиряк выращивает 300 тысяч тюльпанов среди снегов — первые два года он терял по миллиону рублей

Владелец бизнеса на тюльпанах рассказал, как заработать на цветах зимой
Любовь к весенним цветам для Александра Бурмантова — владельца магазина и нескольких теплиц — началась почти
«Два года я нес потери, седых волос, конечно, прибавилось»
У тюльпанов сорта «кашарель» нежно-розовые бутоны с бахромой на лепестках, «барселона» — высокие цветы, с плотными стеблями и ярко-малиновыми бутонами. А «барбадосса» — самые необычные и, кстати, самые дорогие тюльпаны. Их называют кудрявыми за игольчатую бахрому. Этот сорт, как объясняет Александр Бурмантов, он решил вырастить в этом году в качестве эксперимента — партия небольшая, ее отгрузят в цветочные салоны, чтобы посмотреть, как покупатели реагируют на экзотику.
Всего в его теплицах к этому
Александр продолжает сыпать необычными названиями тюльпанов, пока ведет нас по настоящим плантациям ярких цветов в своей шестиметровой теплице. Суматоха накануне Международного женского дня почти улеглась, цветы по большей части отгружены, сейчас рабочие пересчитывают остатки, чтобы отправить последние партии. Бум у цветочников, кстати, наступает еще в феврале —
— Я в теплицу захожу, я кожей чувствую, если есть какие-то проблемы у цветов. У меня вот работают люди, некоторые уже по восемь лет со мной, они сами во многих моментах разбираются, но все-таки нужно пройти этот путь. Я его прошел, — объясняет он.
В самом начале своего бизнеса, как говорит Александр, у него случались ошибки, зато сейчас, набравшись опыта, он активно консультирует в мессенджерах тех, кто, как и он, решил посвятить жизнь выращиванию цветов. Сейчас вот помогает советами предпринимателю из Краснодара, чью партию —
— Выпады два года подряд в тюльпанах были и у меня. Потери — где-то
Из той истории с выпадами он усвоил урок и теперь обязательно закладывает небольшой резерв в общий объем тюльпанов — примерно 10%. Впрочем, и выпадов у Александра больше не бывает. Отчасти потому, что он поработал над системой микроклимата, отчасти потому, что сменил грунт на гидропонику. Теперь тюльпаны стройными рядами стоят в специальных контейнерах с водой, в самой теплице прохладно и свежо.
Самые высокие теплицы для тюльпанов в Сибири
Сейчас у Александра, помимо сезонного тюльпанного бизнеса, есть бизнес круглогодичный — выращивание цветочной рассады. Освободившиеся после
— Луковицы тюльпанов могут стоить
Выращенный цветок обойдется дороже почти в два раза:
Своими цветами предприниматель гордится особенно. По его словам, к нему ежегодно приезжают голландцы, чтобы своими глазами увидеть, как среди сибирских сугробов прорастают весенние цветы. Это обязательное условие при покупке луковиц в Нидерландах, эксперты приезжают к покупателям их посадочного материала, чтоб на раннем этапе увидеть ошибки и убедиться, что из их луковиц вырастут красивые и правильные тюльпаны. В этом году из-за коронавируса приезд не состоялся, но Александр демонстрировал цветы дистанционно — по видеосвязи.
— Меня многие спрашивают: «Зачем тебе такие высокие теплицы?» У меня теплицы шесть метров высотой, одни из самых высоких в Сибири. Коллеги так и говорят: «Ты что делаешь? Это ж топить столько!» Они не понимают, что, для того чтобы создать хорошие условия микроклимата, нужна высота, нужен объем. Чувствуете этот ветерок? Это вентиляция. У меня тут целый круговорот: теплый воздух загоняем в теплицу, а вентиляторами обдуваем. Температура держится
Уникальную систему микроклимата он настроил сам — методом проб и ошибок. С гордостью отмечает, что теперь к нему обращаются за советом старожилы цветочного бизнеса, которые уже выращивали тюльпаны, когда Александр только-только взялся за цветы.
Еще одна его мечта — сделать умную теплицу, в которой можно было бы дистанционно регулировать температуру и влажность. Этим он обязательно займется, тем более первые чертежи уже есть.
Что касается доходности оптового бизнеса, то, как замечает мужчина, тюльпаны окупают его вложения в эти цветы примерно на 90%. Остальную прибыль он собирает на рознице — в его салонах продается около
Как выбрать правильные тюльпаны
Идеальный цветок, как говорит Александр, он видит сразу — у него плотный стебель, прилегающие листья, крепкий, но еще не раскрывшийся бутон. Он берет тюльпан с малиновым бутоном и переворачивает его горизонтально.
— Видите, как держит стебель? Правильный тюльпан не станет прогибаться под весом бутона. Зелень свежая, листья большие, — описывает он цветок.
Еще раз подчеркивает: важно брать цветы с нераскрывшимся бутоном. Тогда они будут радовать дольше и простоят в воде около
— У нас привыкли брать тюльпаны к
У самого Александра цветы появляются в вазах дома регулярно. По его словам, это нужно еще и затем, чтобы проверить, насколько долгостойкий тот или иной сорт:
— Лучше тюльпана цветка нет. И цена демократичная, стоять может долго. Разве есть альтернатива ему? Да и что у нас тут? Снег ещё весной. А тут — ах! Такой яркий цветок.
Несколько месяцев назад в Новосибирской области начали выращивать розы. Капризные цветы с шипами привезли из Голландии. Говорят, что они отличаются сибирской стойкостью и пахнут ягодами. Мы заглянули в большие теплицы, где побывал сам губернатор Андрей Травников.