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Король тюльпанов. Как сибиряк выращивает 300 тысяч тюльпанов среди снегов — первые два года он терял по миллиону рублей

Бизнесмен не сдался, теперь смотреть на его цветы приезжают даже голландцы

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Александр&nbsp;Бурмантов говорит, что один из любимых сортов тюльпанов у новосибирцев — «барселона»

Александр Бурмантов говорит, что один из любимых сортов тюльпанов у новосибирцев — «барселона»

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Владелец бизнеса на тюльпанах рассказал, как заработать на цветах зимой

Любовь к весенним цветам для Александра Бурмантова — владельца магазина и нескольких теплиц — началась почти 20 лет назад. Он говорит, что подобных тюльпанам цветов в Сибири не найти. Однажды он буквально поседел, выращивая капризные цветы и сорвав заказ на крупную партию, зато теперь подобных ошибок не допускает. Он точно знает, как должны выглядеть правильные тюльпаны, и даже придумал для них уникальную систему микроклимата. Корреспонденты НГС Ксения Лысенко и Александр Ощепков побывали в огромной теплице Александра в разгар цветочного бума перед 8 Марта и своими глазами увидели, как слаженно работает красивый бизнес, в котором уж очень высокие риски.

«Два года я нес потери, седых волос, конечно, прибавилось»

У тюльпанов сорта «кашарель» нежно-розовые бутоны с бахромой на лепестках, «барселона» — высокие цветы, с плотными стеблями и ярко-малиновыми бутонами. А «барбадосса» — самые необычные и, кстати, самые дорогие тюльпаны. Их называют кудрявыми за игольчатую бахрому. Этот сорт, как объясняет Александр Бурмантов, он решил вырастить в этом году в качестве эксперимента — партия небольшая, ее отгрузят в цветочные салоны, чтобы посмотреть, как покупатели реагируют на экзотику.

Александр Бурмантов приехал более <nobr class="_">20 лет</nobr> назад из солнечного Узбекистана в заснеженную Сибирь. Именно здесь он выращивает сотни ярких весенних цветов и учит других, как зарабатывать на тюльпанах

Александр Бурмантов приехал более 20 лет назад из солнечного Узбекистана в заснеженную Сибирь. Именно здесь он выращивает сотни ярких весенних цветов и учит других, как зарабатывать на тюльпанах

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Всего в его теплицах к этому 8 Марта вырастили 300 тысяч тюльпанов примерно 10 разных сортов. Самые популярные — красные, желтые, розовые — выращивают в обязательном порядке и крупными партиями. Их разбирают охотнее всего. С белыми, по словам предпринимателя, сложнее всего, потому что цветы «генетически структурно слабые».

Александр продолжает сыпать необычными названиями тюльпанов, пока ведет нас по настоящим плантациям ярких цветов в своей шестиметровой теплице. Суматоха накануне Международного женского дня почти улеглась, цветы по большей части отгружены, сейчас рабочие пересчитывают остатки, чтобы отправить последние партии. Бум у цветочников, кстати, наступает еще в феврале — 4 дня в теплицах кипит работа днем и ночью. Ее результаты потом будут кормить предпринимателей долгие месяцы.

Александр говорит, что у него чутье на цветы. Поэтому он помогает другим предпринимателям со всей России отстроить свой собственный цветочный бизнес и даже запустил онлайн-курсы по выгонке тюльпанов и правильной прокачке теплиц

Александр говорит, что у него чутье на цветы. Поэтому он помогает другим предпринимателям со всей России отстроить свой собственный цветочный бизнес и даже запустил онлайн-курсы по выгонке тюльпанов и правильной прокачке теплиц

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— Я в теплицу захожу, я кожей чувствую, если есть какие-то проблемы у цветов. У меня вот работают люди, некоторые уже по восемь лет со мной, они сами во многих моментах разбираются, но все-таки нужно пройти этот путь. Я его прошел, — объясняет он.

В самом начале своего бизнеса, как говорит Александр, у него случались ошибки, зато сейчас, набравшись опыта, он активно консультирует в мессенджерах тех, кто, как и он, решил посвятить жизнь выращиванию цветов. Сейчас вот помогает советами предпринимателю из Краснодара, чью партию — 100 тысяч цветов — погубила плесень.

Так выглядит ажиотаж в теплицах накануне 8 Марта

Так выглядит ажиотаж в теплицах накануне 8 Марта

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— Выпады два года подряд в тюльпанах были и у меня. Потери — где-то 1–1,2 миллиона рублей в год. Два года я нес потери, седых волос, конечно, прибавилось, но нервная система моя выдержала. Со всеми я рассчитался, где-то даже перекрылся, договорился с другими предпринимателями, чтобы меня выручили партией. Потому что ведь как: мы контракты на тюльпаны еще в мае заключаем вплоть до Нового года. Берутся на себя обязательства, а дальше нужно поставить цветы. Я не могу вернуть деньги и просто сказать: «Не получилось, цветов я вам не дам». Это неправильно, — замечает Александр.

В обычное время в теплицах предпринимателя работают <nobr class="_">6–10 человек</nobr>. В конце февраля их число увеличивается до 26 — иначе с заказами и отгрузкой не справиться

В обычное время в теплицах предпринимателя работают 6–10 человек. В конце февраля их число увеличивается до 26 — иначе с заказами и отгрузкой не справиться

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Из той истории с выпадами он усвоил урок и теперь обязательно закладывает небольшой резерв в общий объем тюльпанов — примерно 10%. Впрочем, и выпадов у Александра больше не бывает. Отчасти потому, что он поработал над системой микроклимата, отчасти потому, что сменил грунт на гидропонику. Теперь тюльпаны стройными рядами стоят в специальных контейнерах с водой, в самой теплице прохладно и свежо.

По словам Александра, многие проблемы с цветами возникают из-за грунта, в котором они растут. А потому он активно пересаживает предпринимателей, которые к нему обращаются, с грунта на гидропонику. Так дешевле и безопаснее, главное — знать технологию

По словам Александра, многие проблемы с цветами возникают из-за грунта, в котором они растут. А потому он активно пересаживает предпринимателей, которые к нему обращаются, с грунта на гидропонику. Так дешевле и безопаснее, главное — знать технологию

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Самые высокие теплицы для тюльпанов в Сибири

Сейчас у Александра, помимо сезонного тюльпанного бизнеса, есть бизнес круглогодичный — выращивание цветочной рассады. Освободившиеся после 8 Марта теплицы он планирует вновь заполнить цветочной рассадой. А под конец года попробует выращивать тюльпаны весь год. Для этого он реконструирует цокольный этаж и закупает холодильное оборудование. Пока Александр закупает луковицы в Голландии, но к сентябрю будет пробовать посадочный материал из Новой Зеландии.

— Луковицы тюльпанов могут стоить от 9 до 20 рублей, в зависимости от сорта. Но среднее, для понимания — это 14 рублей. Накидываем еще три рубля — это всё расходы по отоплению и рабочей силе. Итого — 17 рублей, такая вот себестоимость, — объясняет Александр.

Так внушительно смотрится система микроклимата в теплицах Александра

Так внушительно смотрится система микроклимата в теплицах Александра

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Выращенный цветок обойдется дороже почти в два раза: 40 рублей, если покупать у голландцев, и за 35 продает сам Александр. Ну а конечная цена в салонах может доходить и до 90 рублей.

Своими цветами предприниматель гордится особенно. По его словам, к нему ежегодно приезжают голландцы, чтобы своими глазами увидеть, как среди сибирских сугробов прорастают весенние цветы. Это обязательное условие при покупке луковиц в Нидерландах, эксперты приезжают к покупателям их посадочного материала, чтоб на раннем этапе увидеть ошибки и убедиться, что из их луковиц вырастут красивые и правильные тюльпаны. В этом году из-за коронавируса приезд не состоялся, но Александр демонстрировал цветы дистанционно — по видеосвязи.

По его словам, сейчас рынок тюльпанов в Сибири на 80% представлен цветами из Европы. Но через пять лет, прогнозирует предприниматель, ситуация может в корне поменяться&nbsp;

По его словам, сейчас рынок тюльпанов в Сибири на 80% представлен цветами из Европы. Но через пять лет, прогнозирует предприниматель, ситуация может в корне поменяться 

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— Меня многие спрашивают: «Зачем тебе такие высокие теплицы?» У меня теплицы шесть метров высотой, одни из самых высоких в Сибири. Коллеги так и говорят: «Ты что делаешь? Это ж топить столько!» Они не понимают, что, для того чтобы создать хорошие условия микроклимата, нужна высота, нужен объем. Чувствуете этот ветерок? Это вентиляция. У меня тут целый круговорот: теплый воздух загоняем в теплицу, а вентиляторами обдуваем. Температура держится 13–14 градусов. В той же Голландии тюльпаны привыкли при высоких температурах выгонять — 16 и выше. Таким образом, они за 18 дней тюльпаны могут выгнать, а у нас — 30–40. Эти, например, мы в январе посадили, — рассказывает мужчина.

Уникальную систему микроклимата он настроил сам — методом проб и ошибок. С гордостью отмечает, что теперь к нему обращаются за советом старожилы цветочного бизнеса, которые уже выращивали тюльпаны, когда Александр только-только взялся за цветы.

Те самые нежные бутоны сорта «кашарель»

Те самые нежные бутоны сорта «кашарель»

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Еще одна его мечта — сделать умную теплицу, в которой можно было бы дистанционно регулировать температуру и влажность. Этим он обязательно займется, тем более первые чертежи уже есть.

Что касается доходности оптового бизнеса, то, как замечает мужчина, тюльпаны окупают его вложения в эти цветы примерно на 90%. Остальную прибыль он собирает на рознице — в его салонах продается около 20 тысяч тюльпанов.

Как выбрать правильные тюльпаны

Идеальный цветок, как говорит Александр, он видит сразу — у него плотный стебель, прилегающие листья, крепкий, но еще не раскрывшийся бутон. Он берет тюльпан с малиновым бутоном и переворачивает его горизонтально.

— Видите, как держит стебель? Правильный тюльпан не станет прогибаться под весом бутона. Зелень свежая, листья большие, — описывает он цветок.

Идеальный тюльпан может долго радовать своих владельцев. Главное — срезать цветок не на пике

Идеальный тюльпан может долго радовать своих владельцев. Главное — срезать цветок не на пике

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Еще раз подчеркивает: важно брать цветы с нераскрывшимся бутоном. Тогда они будут радовать дольше и простоят в воде около 10 дней.

— У нас привыкли брать тюльпаны к 8 Марта, а в той же Голландии, так как они выгоняют их круглогодично, любой человек в любой день недели может прийти и взять букет. У них эта культура распространена. У нас такого, к сожалению, нет. Да и берут цветы у нас на пике. Видите ли, мужчины хотят удивлять, а женщины — удивляться. Не привыкли у нас брать цветы вот такими, — он показывает на тюльпан с зеленоватым бутоном, которому еще далеко до цветения. — Берут раскрывшиеся, они стоят 3–4 дня, и всё. Ну разве это дело? Люди сами сокращают красоту у себя дома на 3–5 дней.

Еще одна мечта Александра — попробовать себя и в других цветах. Например, в лилиях

Еще одна мечта Александра — попробовать себя и в других цветах. Например, в лилиях

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У самого Александра цветы появляются в вазах дома регулярно. По его словам, это нужно еще и затем, чтобы проверить, насколько долгостойкий тот или иной сорт:

— Лучше тюльпана цветка нет. И цена демократичная, стоять может долго. Разве есть альтернатива ему? Да и что у нас тут? Снег ещё весной. А тут — ах! Такой яркий цветок.

Традиционный цветочный ажиотаж для Александра уже спал — остатки тюльпанов (самые поздние сорта) он отгрузит последним покупателям, часть цветов уйдет в его салон, а освободившееся от тюльпанов место займет цветочная рассада. Это его основной бизнес

Традиционный цветочный ажиотаж для Александра уже спал — остатки тюльпанов (самые поздние сорта) он отгрузит последним покупателям, часть цветов уйдет в его салон, а освободившееся от тюльпанов место займет цветочная рассада. Это его основной бизнес

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СЮЖЕТ

Маленький, но гордый бизнес

Несколько месяцев назад в Новосибирской области начали выращивать розы. Капризные цветы с шипами привезли из Голландии. Говорят, что они отличаются сибирской стойкостью и пахнут ягодами. Мы заглянули в большие теплицы, где побывал сам губернатор Андрей Травников.

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красотатюльпаныбизнес
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