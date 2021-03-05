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Будет ли тепло в Новосибирске 8 Марта? Синоптики составили прогноз

В ближайшие дни в городе ожидается усиление ветра до 20 м/сек

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8 Марта в городе потеплеет до +1 градуса

8 Марта в городе потеплеет до +1 градуса

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8 Марта в Новосибирске потеплеет до +1 градуса

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в праздничные выходные, и в том числе на 8 Марта. Теплая погода будет сопровождаться снегом и метелями, что может осложнить дорожную обстановку.

— Сохраняется неустойчивый характер погоды, с запада к нам один за другим смещается серия циклонов. Мы оказываемся то в теплом секторе циклона, то в тылу за холодными фронтами — всё время идет чередование волн тепла и волн холода. При этом во фронтальной зоне все процессы сопровождаются снегопадами, порывистым ветром и температурой, днем близкой к нулю. 8 марта — не исключение, днем снова заметет, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

6 марта в Новосибирске облачно, ночью снег, днем небольшой, местами мокрый снег. Метель, на дорогах гололедица. Температура ночью -5... -7 градусов, днем -1... -3 градуса. Ветер западный, ночью 10–15 м/сек, местами порывы до 20 м/сек. Днем 7–12 м/сек, местами порывы до 17 м/сек.

7 марта в городе ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ночью -6... -8 градусов, днем -1... -3 градуса с небольшим понижением в течение дня. Ветер западный, ночью 6–11 м/сек, местами порывы до 16 м/сек, днем 4–9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.

8 марта в Новосибирске ночью преимущественно без осадков, днем может быть мокрый снег. Температура воздуха ночью -8... -10 градусов, днем -1... +1 градус. Ветер западный 7–12 м/сек, местами порывы до 17 м/сек.

Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска напоминают: при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам 051, 218-68-88.

Ранее мэрия Новосибирска предупредила горожан, что с 5 по 7 марта в Новосибирске потеплеет до 0 градусов. Теплая погода будет сопровождаться снегом и метелями, что может осложнить дорожную обстановку.

НГС изучил прогнозы погоды на весну, которые составили различные сервисы. Почитайте в нашем обзоре, когда в Новосибирске установится плюсовая температура.

В ближайшие дни в Новосибирске будет ограничено движение грузовиков. Такое решение приняли из-за неблагоприятной погоды — в городе ожидают снегопад и метель, которые могут снизить пропускную способность дорог.

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8 МартаНовосибирскпрогноз погоды
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