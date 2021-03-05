Будет ли тепло в Новосибирске 8 Марта? Синоптики составили прогноз

8 Марта в Новосибирске потеплеет до
Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в праздничные выходные, и в том числе на
— Сохраняется неустойчивый характер погоды, с запада к нам один за другим смещается серия циклонов. Мы оказываемся то в теплом секторе циклона, то в тылу за холодными фронтами — всё время идет чередование волн тепла и волн холода. При этом во фронтальной зоне все процессы сопровождаются снегопадами, порывистым ветром и температурой, днем близкой к нулю.
6 марта в Новосибирске облачно, ночью снег, днем небольшой, местами мокрый снег. Метель, на дорогах гололедица. Температура ночью -
7 марта в городе ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ночью
8 марта в Новосибирске ночью преимущественно без осадков, днем может быть мокрый снег. Температура воздуха ночью
Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска напоминают: при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам 051,
Ранее мэрия Новосибирска предупредила горожан, что с 5 по 7 марта в Новосибирске потеплеет до 0 градусов. Теплая погода будет сопровождаться снегом и метелями, что может осложнить дорожную обстановку.
НГС изучил прогнозы погоды на весну, которые составили различные сервисы. Почитайте в нашем обзоре, когда в Новосибирске установится плюсовая температура.
В ближайшие дни в Новосибирске будет ограничено движение грузовиков. Такое решение приняли из-за неблагоприятной погоды — в городе ожидают снегопад и метель, которые могут снизить пропускную способность дорог.