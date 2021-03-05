Будет ли тепло в Новосибирске 8 Марта? Синоптики составили прогноз

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в праздничные выходные, и в том числе на 8 Марта . Теплая погода будет сопровождаться снегом и метелями, что может осложнить дорожную обстановку.



— Сохраняется неустойчивый характер погоды, с запада к нам один за другим смещается серия циклонов. Мы оказываемся то в теплом секторе циклона, то в тылу за холодными фронтами — всё время идет чередование волн тепла и волн холода. При этом во фронтальной зоне все процессы сопровождаются снегопадами, порывистым ветром и температурой, днем близкой к нулю. 8 марта — не исключение, днем снова заметет, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.