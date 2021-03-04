В Новосибирске ограничат движение грузовиков — с чем это связано

В Новосибирске ограничат движение грузовиков из-за плохой погоды
Сегодня, 4 марта, и завтра в Новосибирске будет ограничено движение грузовиков. Такое решение приняли из-за неблагоприятной погоды — в городе ожидают снегопад и метель, которые могут снизить пропускную способность дорог.
— В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с ухудшением погодных условий, комиссией мэрии было принято решение о введении на территории города временного ограничения движения большегрузных транспортных средств в периоды с 16:00 до 24:00
Водителей просят заранее планировать маршрут движения в городе или воспользоваться общественным транспортом.
Накануне синоптики рассказали, что в Новосибирске на этой неделе ожидается потепление до