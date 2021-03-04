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В Новосибирске ограничат движение грузовиков — с чем это связано

Ограничения будут действовать два дня

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Движение ограничат из-за угрозы возникновения ЧС

Движение ограничат из-за угрозы возникновения ЧС

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В Новосибирске ограничат движение грузовиков из-за плохой погоды

Сегодня, 4 марта, и завтра в Новосибирске будет ограничено движение грузовиков. Такое решение приняли из-за неблагоприятной погоды — в городе ожидают снегопад и метель, которые могут снизить пропускную способность дорог.

— В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с ухудшением погодных условий, комиссией мэрии было принято решение о введении на территории города временного ограничения движения большегрузных транспортных средств в периоды с 16:00 до 24:00 4 марта, с 07:00 до 12:00 и с 14:00 до 24:00 5 марта, — сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

Водителей просят заранее планировать маршрут движения в городе или воспользоваться общественным транспортом.

Накануне синоптики рассказали, что в Новосибирске на этой неделе ожидается потепление до -1 градуса. Также НГС изучил прогнозы погоды на весну, которые составили различные сервисы. Почитайте в нашем обзоре, когда в городе ждать тепла.

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большегрузыметельдороги
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