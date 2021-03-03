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К Новосибирску приближается потепление до -1 градуса

Сейчас город находится под действием циклона

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В пятницу возможна метель

В пятницу возможна метель

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В Новосибирске ожидают снегопад в течение трех дней

В ближайшие три дня в Новосибирске синоптики ожидают потепление, которое будет сопровождаться мокрым снегом и метелями.

— Сейчас через Урал переваливает обширный циклон, он идет с фронтами, у него в тылу образуется еще один центр. На 5 марта у нас неблагоприятная погода в связи с приближением этого циклона. Фронты идут очень теплые, температуры будут близкие к 0 или немного ниже, будет порывистый ветер. Новосибирск будет под действием фронтальной зоны, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Сегодня, 3 марта, во второй половине дня погода в Новосибирске будет преимущественно без осадков. Синоптики ожидают ветер силой 3–8 м/с, температура составит -8… -10 градусов.

4 марта в отдельных районах возможен небольшой снег, днем — мокрый снег. В этот день ожидается южный ветер, ночью 5–10 м/с, днем 8–13 м/с с порывами до 18 м/с. Температура днем составит -3… -5 градусов, ночью -12… -14 градусов.

5 марта ночью в отдельных районах ожидается небольшой снег, днем местами умеренный и мокрый снег, метель. Ветер юго-западный, ночью 8–13 м/с с порывами до 18 м/с, днем 10–15 м/с с порывами до 20 м/с. Ночью ожидается температура -5… -7 градусов, днем -1… -3 градуса.

6 марта снег и метель возможны в течение всего дня. Ветер юго-западный 7–12 м/с с порывами до 17 м/с. Температура днем составит -1… -3, ночью -5… -7 градусов.

Ранее НГС изучил прогнозы погоды на весну, которые составили различные сервисы. Почитайте в нашем обзоре, когда в Новосибирске установится плюсовая температура.

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