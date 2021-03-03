К Новосибирску приближается потепление до -1 градуса

В Новосибирске ожидают снегопад в течение трех дней
В ближайшие три дня в Новосибирске синоптики ожидают потепление, которое будет сопровождаться мокрым снегом и метелями.
— Сейчас через Урал переваливает обширный циклон, он идет с фронтами, у него в тылу образуется еще один центр. На
Сегодня, 3 марта, во второй половине дня погода в Новосибирске будет преимущественно без осадков. Синоптики ожидают ветер силой
4 марта в отдельных районах возможен небольшой снег, днем — мокрый снег. В этот день ожидается южный ветер, ночью
5 марта ночью в отдельных районах ожидается небольшой снег, днем местами умеренный и мокрый снег, метель. Ветер юго-западный, ночью
6 марта снег и метель возможны в течение всего дня. Ветер юго-западный
Ранее НГС изучил прогнозы погоды на весну, которые составили различные сервисы. Почитайте в нашем обзоре, когда в Новосибирске установится плюсовая температура.