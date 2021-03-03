К Новосибирску приближается потепление до -1 градуса

В ближайшие три дня в Новосибирске синоптики ожидают потепление, которое будет сопровождаться мокрым снегом и метелями.



— Сейчас через Урал переваливает обширный циклон, он идет с фронтами, у него в тылу образуется еще один центр. На 5 марта у нас неблагоприятная погода в связи с приближением этого циклона. Фронты идут очень теплые, температуры будут близкие к 0 или немного ниже, будет порывистый ветер. Новосибирск будет под действием фронтальной зоны, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

