В Новосибирск придет потепление до 0 градусов — в городе усилится ветер до 20 м/с

В Новосибирске объявлено предупреждение из-за снегопадов и оттепели
Мэрия Новосибирска предупредила горожан, что с 5 по
Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска напоминают: при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам 051,
НГС изучил прогнозы погоды на весну, которые составили различные сервисы. Почитайте в нашем обзоре, когда в Новосибирске установится плюсовая температура.
В ближайшие дни в Новосибирске будет ограничено движение грузовиков. Такое решение приняли из-за неблагоприятной погоды — в городе ожидают снегопад и метель, которые могут снизить пропускную способность дорог.