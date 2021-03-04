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В Новосибирск придет потепление до 0 градусов — в городе усилится ветер до 20 м/с

Из-за снегопадов на дороге ухудшится видимость

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В Новосибирске объявлено предупреждение из-за снегопадов и оттепели

В Новосибирске объявлено предупреждение из-за снегопадов и оттепели

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В Новосибирске объявлено предупреждение из-за снегопадов и оттепели

Мэрия Новосибирска предупредила горожан, что с 5 по 7 марта в Новосибирске потеплеет до 0 градусов. Теплая погода будет сопровождаться снегом и метелями, что может осложнить дорожную обстановку. Ранее синоптики дали прогноз на ближайшие три дня, но тогда об оттепели еще речи не было.

5 марта в Новосибирске облачно, ночью местами небольшой снег, днем мокрый снег, местами метель, на дорогах гололедица. Температура ночью -6... -8 градусов, днем -1... -3 градуса. Ветер юго-западный 8–13 м/с, днем западный 12–17 м/с.

6 марта в городе ночью ожидаются умеренный снег, метель, днем — мокрый снег. Температура ночью -5... -7 градусов, днем воздух прогреется до 0... -2 градусов. Ветер западный, ночью 10–15 м/с, местами порывы до 20 м/с, днем 7–12 м/с, местами порывы до 17 м/с.

7 марта в городе ночью ожидаются местами умеренный снег, метель, днем — мокрый снег. Ночная температура -5... -7 градусов, днем -1... -3 градуса. Ночью ветер западный 7–12 м/с, днем юго-западный 5–10 м/с.

Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска напоминают: при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам 051, 218-68-88.

НГС изучил прогнозы погоды на весну, которые составили различные сервисы. Почитайте в нашем обзоре, когда в Новосибирске установится плюсовая температура.

В ближайшие дни в Новосибирске будет ограничено движение грузовиков. Такое решение приняли из-за неблагоприятной погоды — в городе ожидают снегопад и метель, которые могут снизить пропускную способность дорог.

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