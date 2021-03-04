В Новосибирск придет потепление до 0 градусов — в городе усилится ветер до 20 м/с

Мэрия Новосибирска предупредила горожан, что с 5 по 7 марта в Новосибирске потеплеет до 0 градусов . Теплая погода будет сопровождаться снегом и метелями, что может осложнить дорожную обстановку. Ранее синоптики дали прогноз на ближайшие три дня, но тогда об оттепели еще речи не было.



5 марта в Новосибирске облачно, ночью местами небольшой снег, днем мокрый снег, местами метель, на дорогах гололедица. Температура ночью -6... -8 градусов , днем -1... -3 градуса . Ветер юго-западный 8–13 м/с , днем западный 12–17 м/с .