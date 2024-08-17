В футбольном клубе «Сибирь» назначили нового главного тренера — ранее он тренировал команду Тюмени

У тренера есть опыт работы в трех клубах Источник: ФК «Сибирь»











Виктор Тренёв назначен на пост главного тренера футбольного клуба «Сибирь». Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.



Как уточнили ФК, к своим обязанностям он приступит в понедельник, 19 августа. В матче против «Ленинградца», который пройдет 17 августа, командой будет руководить старший тренер Евгений Обгольц.



44-летний специалист ранее входил в тренерский штаб «Тюмени», а до этого работал в «Чайке» и был главным тренером красноярского «Енисея».



Тренёв сменил на посту Алексея Медведева, который покинул футбольный клуб 14 августа. Медведев год был главным тренером в ФК «Сибирь».



В июле стало известно, что ФК «Новосибирск» сменил название на «Сибирь». Об этом заявили в соцсетях клуба. В мае НГС изучил финансовую отчетность футбольного клуба и попытался узнать зарплаты игроков.