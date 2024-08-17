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Спорт В футбольном клубе «Сибирь» назначили нового главного тренера — ранее он тренировал команду Тюмени

В футбольном клубе «Сибирь» назначили нового главного тренера — ранее он тренировал команду Тюмени

Новый руководитель приступит к обязанностям с 19 августа

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У тренера есть опыт работы в трех клубах

Виктор Тренёв назначен на пост главного тренера футбольного клуба «Сибирь». Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

Как уточнили ФК, к своим обязанностям он приступит в понедельник, 19 августа. В матче против «Ленинградца», который пройдет 17 августа, командой будет руководить старший тренер Евгений Обгольц.

44-летний специалист ранее входил в тренерский штаб «Тюмени», а до этого работал в «Чайке» и был главным тренером красноярского «Енисея».

Тренёв сменил на посту Алексея Медведева, который покинул футбольный клуб 14 августа. Медведев год был главным тренером в ФК «Сибирь».

В июле стало известно, что ФК «Новосибирск» сменил название на «Сибирь». Об этом заявили в соцсетях клуба. В мае НГС изучил финансовую отчетность футбольного клуба и попытался узнать зарплаты игроков.

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Футбол Тренер ФК Сибирь
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