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Депутат Заксобрания поздравил новосибирцев с Днем физкультурника и упал с велосипеда

По словам Сергея Конько, на работу он добирается на велике

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По словам самого Сергея Конько, он регулярно ездит на велосипеде до работы

По словам самого Сергея Конько, он регулярно ездит на велосипеде до работы

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Депутат Заксобрания Новосибирской области Сергей Конько поздравил жителей региона с Днем физкультурника. Праздничный пост он сопроводил видео, на котором падает с велосипеда.

— Друзья, с Днем физкультурника! Спортсменов, любителей спорта и всех желающих им заниматься, поздравляю с праздником!
Я занимаюсь плаванием, дзюдо, ходьбой на лыжах, а на работу приезжаю на велосипеде, — написал Сергей Конько у себя на странице «ВКонтакте» и прикрепил видео.

На 12-секундном ролике депутат в полной экипировке едет на велосипеде, не держась за руль. В какой-то момент Сергей теряет равновесие и заваливается на асфальт. Депутат успел сгруппироваться и приземлиться на руки. Показываем вам видео, чтобы вы всё увидели сами.

Сергей Конько избирается в Заксобрание уже второй раз. Он депутат по округу № 34 от «Единой России», состоит в комитете по строительству и ЖКХ, а также в комиссии по экологии.

Во время своей первой предвыборной кампании Конько обещал жителям Плющихинского жилмассива отремонтировать и расширить дорогу. Спустя год после избрания дорога так и не появилась. Тогда жители микрорайона массово начали писать у него на стене «Где дорога?».

В 2021 году Сергея судили за организацию митинга во время пандемии. Он собирал людей, чтобы отстоять сквер на МЖК.

Новосибирские депутаты не всегда так дружелюбно общаются со своей аудиторией в соцсетях. В декабре 2021 года местная жительница Елена Гавровская отметила депутата горсовета Евгения Лебедева в посте про не убранный от поликлиники снег. В комментариях под постом разгорелась дискуссия, в которой участвовал сам депутат. Одного из собеседников он послал и рекомендовал обратиться с проблемой в мэрию.

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