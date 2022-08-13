Депутат Заксобрания поздравил новосибирцев с Днем физкультурника и упал с велосипеда
По словам Сергея Конько, на работу он добирается на велике
Депутат Заксобрания Новосибирской области Сергей Конько поздравил жителей региона с Днем физкультурника. Праздничный пост он сопроводил видео, на котором падает с велосипеда.
— Друзья, с Днем физкультурника! Спортсменов, любителей спорта и всех желающих им заниматься, поздравляю с праздником!
Я занимаюсь плаванием, дзюдо, ходьбой на лыжах, а на работу приезжаю на велосипеде, — написал Сергей Конько у себя на странице «ВКонтакте» и прикрепил видео.
На 12-секундном ролике депутат в полной экипировке едет на велосипеде, не держась за руль. В какой-то момент Сергей теряет равновесие и заваливается на асфальт. Депутат успел сгруппироваться и приземлиться на руки. Показываем вам видео, чтобы вы всё увидели сами.
Сергей Конько избирается в Заксобрание уже второй раз. Он депутат по округу
Во время своей первой предвыборной кампании Конько обещал жителям Плющихинского жилмассива отремонтировать и расширить дорогу. Спустя год после избрания дорога так и не появилась. Тогда жители микрорайона массово начали писать у него на стене «Где дорога?».
В 2021 году Сергея судили за организацию митинга во время пандемии. Он собирал людей, чтобы отстоять сквер на МЖК.
Новосибирские депутаты не всегда так дружелюбно общаются со своей аудиторией в соцсетях. В декабре 2021 года местная жительница Елена Гавровская отметила депутата горсовета Евгения Лебедева в посте про не убранный от поликлиники снег. В комментариях под постом разгорелась дискуссия, в которой участвовал сам депутат. Одного из собеседников он послал и рекомендовал обратиться с проблемой в мэрию.