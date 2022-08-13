Депутат Заксобрания поздравил новосибирцев с Днем физкультурника и упал с велосипеда

Новосибирские депутаты не всегда так дружелюбно общаются со своей аудиторией в соцсетях. В декабре 2021 года местная жительница Елена Гавровская отметила депутата горсовета Евгения Лебедева в посте про не убранный от поликлиники снег. В комментариях под постом разгорелась дискуссия, в которой участвовал сам депутат. Одного из собеседников он послал и рекомендовал обратиться с проблемой в мэрию.