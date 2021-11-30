Четырех человек обвиняют в организации митинга на МЖК — дело поступило в суд

— Согласно протоколу об административном правонарушении, Конько 13 ноября 2021 года с 12:00 до 12:40 по адресу: Новосибирск, улица Высоцкого, 31 на территории, прилегающей к жилому дому, без подачи в установленном Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» порядке уведомления о проведении публичного мероприятия организовал публичное мероприятие по вышеуказанному адресу путем размещения на своей странице в «Инстаграм» информации о проведении несанкционированного митинга, распространил листовку с призывами, — рассказали на сайте Октябрьского суда.

Согласно протоколам административного правонарушения, Александра Мухарыцина, Михаила Копача и Кирилла Ромащенко обвиняют в том, что они провели митинг с участием ста человек без подачи уведомления и с использованием звукоусиливающего технического средства.

— Они приглашали граждан (участников) несанкционированного публичного мероприятия к микрофону, объявляли установочные данные выступающих для высказывания своего мнения по факту застройки территории у дома 31 по улице Высоцкого Новосибирска торговыми объектами вместо сквера, скандировали лозунги «Скверу быть!», — сообщили на сайте суда.