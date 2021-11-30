Четырех человек обвиняют в организации митинга на МЖК — дело поступило в суд

В Октябрьский суд Новосибирска поступили административные материалы в отношении депутата Заксобрания Сергея Конько, депутата Горсовета Александра Мухарыцина, председателя ТОС «Плющихинский» Михаила Копача и члена Молодежного парламента Новосибирской области Кирилла Ромащенко. Их обвиняют в организации несанкционированного митинга.
13 ноября на МЖК собрались жители микрорайона, чтобы отстоять сквер. Там хотели построить ларьки. Как сообщили активисты НГС, в 12 часов возле планируемых ларьков собралось около трех сотен жильцов.
— Согласно протоколу об административном правонарушении, Конько 13 ноября 2021 года с 12:00 до 12:40 по адресу: Новосибирск, улица Высоцкого, 31 на территории, прилегающей к жилому дому, без подачи в установленном Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» порядке уведомления о проведении публичного мероприятия организовал публичное мероприятие по вышеуказанному адресу путем размещения на своей странице в «Инстаграм» информации о проведении несанкционированного митинга, распространил листовку с призывами, — рассказали на сайте Октябрьского суда.
Согласно протоколам административного правонарушения, Александра Мухарыцина, Михаила Копача и Кирилла Ромащенко обвиняют в том, что они провели митинг с участием ста человек без подачи уведомления и с использованием звукоусиливающего технического средства.
— Они приглашали граждан (участников) несанкционированного публичного мероприятия к микрофону, объявляли установочные данные выступающих для высказывания своего мнения по факту застройки территории у дома 31 по улице Высоцкого Новосибирска торговыми объектами вместо сквера, скандировали лозунги «Скверу быть!», — сообщили на сайте суда.
Как нам ранее сообщил Сергей Конько, мероприятие было санкционированным. Оно было оформлено как собрание жильцов дома по ул. Высоцкого, 31. Собрание было открытое. Также отдельно люди стояли с одиночными пикетами.
Депутат Заксобрания также сообщил, что не собирается отступать от наказов жителей.
— Считаю, что это попытка давления на депутата со стороны тех сил, которым, наверное, выгодно строительство ларьков. Как депутат я могу присутствовать на встречах с жителями и высказывать свое мнение открыто, так как в этом и заключается депутатская деятельность. Люди пришли на собрание жильцов дома по адресу ул. Высоцкого, 31, они никого не должны были уведомлять. Жители уведомили об одиночных пикетах, и они там действительно были, их участники собирали подписи за строительство сквера, против строительства ларьков. У всех нас есть конституционное право высказываться мирно и без оружия. Митинг это был или не митинг, санкционированный или нет, этому всему оценку должны давать компетентные органы. А в том, кто его организовал и кто там участвовал или не участвовал, насколько это законно или незаконно — это должен решать суд, — сказал депутат.
О конфликте НГС подробно рассказал: построить сквер вместо снесенных гаражей жильцам обещали городские чиновники и местный депутат Заксобрания. Но 5 ноября на МЖК появились рабочие, которые стали устанавливать забор под строительство торгового павильона. При этом еще в феврале 2021 года после сильного пожара, когда вспыхнули павильоны на другой стороне этой же улицы, мэр Анатолий Локоть жестко заявил: киосков здесь быть не должно — и по соображениям безопасности, и по эстетическим соображениям.
После проведения митинга мэр города Анатолий Локоть наложил мораторий на строительство киосков. За этот период чиновники должны проверить районы города на количество и качество ларьков и киосков.