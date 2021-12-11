Сноубордистка из Новосибирска Алена Заварзина развелась с Виком Уайлдом. Об этом 32-летняя бронзовый призер Олимпийских игр и чемпионка мира заявила в своем «Инстаграме».
— Длинного поста не будет. Мы с Виком развелись, и я хочу сказать ему спасибо за прекрасные 10 лет, — кратко написала Алена Заварзина. Экс-супруг сибирячки вовсе не афиширует развод.
Алена Заварзина родилась в 1989 году в Новосибирске. В 2014 году на Зимних Олимпийских играх в Сочи завоевала бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе. В 2018 году она завершила карьеру. Сейчас она занимается спортивной аналитикой в сборной России по сноуборду, а также выступает как дизайнер. Вик Уайлд родился в 1986 году в США. В 2012 году получил российское гражданство. На зимней Олимпиаде в Сочи он впервые для российской команды завоевал две золотые медали в сноуборде.
В конце 2018 года Заварзина ушла из спорта ради изучения дизайна. По ее словам, она мечтала об этом с 15 лет. Сейчас у экс-спортсменки есть своя студия графического дизайна — Alena Zavarzina Graphic Design.
Осенью этого года о разводе объявили новосибирский рэпер Элджей и блогер Анастасия Ивлеева. Их брак продлился два года. Мы писали, как прошел раздел имущества.