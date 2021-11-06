Горнолыжные комплексы определились с датой открытия: на некоторых можно кататься уже сегодня

Новосибирские горнолыжные комплексы назвали даты технического открытия: есть склоны, на которые уже пропускают желающих покататься.

Горнолыжные комплексы, где есть искусственное оснежение склонов, назвали даты открытия сезона. Так, горнолыжный комплекс «Иня» на Ключ-Камышенском плато объявил, что несколько дней назад они запустили систему оснежения трассы с помощью новой техники. Сезон планируют открыть 27 ноября.

В этот же день открывает сезон популярная у новосибирцев база «Танай» в Кемеровской области. Пять дней назад здесь тоже включили пушки.