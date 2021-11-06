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Горнолыжные комплексы определились с датой открытия: на некоторых можно кататься уже сегодня

Пока объявили даты технического открытия

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Официальное открытие сезона будет в конце ноября

Официальное открытие сезона будет в конце ноября

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Новосибирские горнолыжные комплексы назвали даты открытия

Новосибирские горнолыжные комплексы назвали даты технического открытия: есть склоны, на которые уже пропускают желающих покататься.

Горнолыжные комплексы, где есть искусственное оснежение склонов, назвали даты открытия сезона. Так, горнолыжный комплекс «Иня» на Ключ-Камышенском плато объявил, что несколько дней назад они запустили систему оснежения трассы с помощью новой техники. Сезон планируют открыть 27 ноября.

В этот же день открывает сезон популярная у новосибирцев база «Танай» в Кемеровской области. Пять дней назад здесь тоже включили пушки.

— Открытие горнолыжного сезона не за горами — 27 ноября. А пока катаем на креселке. Из-за особенностей погоды и частых ветров трассы «Таная» наполовину состоят из искусственного снега. Благодаря этому покрытие трасс утяжеляется и не выдувается во время частых ветров, — говорится в официальном аккаунте комплекса в Instagram. — Трассы получаются достаточно жесткие, на любителя. Кататься у нас нравится спортсменам и любителям скоростных спусков.

Техническое открытие склона в горнолыжном комплексе «Ключи» недалеко от Академгородка запланировано уже на сегодня, 6 ноября.

— Действуют только разовые подъемы, — уточнили в аккаунте комплекса. Цена — 70 рублей за подъем. Пока подготовлен только южный склон. Комплекс работает с 10 до 18 часов. Дату официального открытия здесь пока не называют — по традиции всё будет зависеть от погоды и количества осадков.

В Шерегеше сезон планируют открыть 13 ноября. Как правило, это сопровождается пышными церемониями. В этом году в развлекательную программу включили массовые спуски лыжников и сноубордистов, детские игровые программы, выступления популярных артистов.

В прошлом году НГС делал серию публикаций, посвященных горнолыжным комплексам для новосибирцев.

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горнолыжный комплекс
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