«Сибирь» всухую проиграла московскому «Динамо» во втором матче нового сезона КХЛ

Вечером прошел матч регулярного чемпионата КХЛ сезона 2021/2022. Новосибирская «Сибирь» встретилась с московским «Динамо» на стадионе «ВТБ Ледовый дворец» в Москве. Матч завершился со счетом
Первое изменение счета произошло на 12-й минуте встречи. Шайбу сибирякам забил Вадим Шипачёв. Через две минуты в ворота «снеговиков» прилетела вторая шайба его же авторства.
Во втором периоде, на 40-й минуте, хоккеисты «Динамо» увеличили счет до
Это второй матч нового сезона для новосибирской команды. Первая встреча состоялась 3 сентября. Тогда сибиряки проиграли челябинскому «Трактору» со счетом
В прошлом сезоне «Сибирь» и московское «Динамо» встречались два раза. В первом матче победу одержало «Динамо», во втором — «Сибирь».
Следующие два матча с участием новосибирцев также пройдут на выезде. 7 сентября состоится встреча с нижегородским «Торпедо», 9 сентября — с нижнекамским «Нефтехимиком». Первый домашний матч новосибирцы сыграют 13 сентября с череповецкой «Северсталью».
Весной ХК «Сибирь» сменил главного тренера. Клуб не стал продлять контракт с Николаем Заварухиным и подписал контракт с Андреем Мартемьяновым.