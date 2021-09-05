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«Сибирь» всухую проиграла московскому «Динамо» во втором матче нового сезона КХЛ

Два дня назад сибиряки проиграли челябинскому «Трактору» со счетом 2:3

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Первое изменение счета произошло на <nobr class="_">12-й</nobr> минуте встречи

Первое изменение счета произошло на 12-й минуте встречи

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Вечером прошел матч регулярного чемпионата КХЛ сезона 2021/2022. Новосибирская «Сибирь» встретилась с московским «Динамо» на стадионе «ВТБ Ледовый дворец» в Москве. Матч завершился со счетом 4:0 не в пользу сибиряков.

Первое изменение счета произошло на 12-й минуте встречи. Шайбу сибирякам забил Вадим Шипачёв. Через две минуты в ворота «снеговиков» прилетела вторая шайба его же авторства.

Во втором периоде, на 40-й минуте, хоккеисты «Динамо» увеличили счет до 3:0. Автором шайбы стал Дмитрий Рашевский. Третий период ознаменовался последним, четвертым броском в сетку новосибирской команды от Николая Чебыкина. Это произошло на 59-й минуте матча.

Это второй матч нового сезона для новосибирской команды. Первая встреча состоялась 3 сентября. Тогда сибиряки проиграли челябинскому «Трактору» со счетом 2:3.

В прошлом сезоне «Сибирь» и московское «Динамо» встречались два раза. В первом матче победу одержало «Динамо», во втором — «Сибирь».

Следующие два матча с участием новосибирцев также пройдут на выезде. 7 сентября состоится встреча с нижегородским «Торпедо», 9 сентября — с нижнекамским «Нефтехимиком». Первый домашний матч новосибирцы сыграют 13 сентября с череповецкой «Северсталью».

Весной ХК «Сибирь» сменил главного тренера. Клуб не стал продлять контракт с Николаем Заварухиным и подписал контракт с Андреем Мартемьяновым.

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КХЛХК «Сибирь»хоккей
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