«Сибирь» всухую проиграла московскому «Динамо» во втором матче нового сезона КХЛ

Вечером прошел матч регулярного чемпионата КХЛ сезона 2021/2022. Новосибирская «Сибирь» встретилась с московским «Динамо» на стадионе «ВТБ Ледовый дворец» в Москве. Матч завершился со счетом 4:0 не в пользу сибиряков.

Первое изменение счета произошло на 12-й минуте встречи. Шайбу сибирякам забил Вадим Шипачёв. Через две минуты в ворота «снеговиков» прилетела вторая шайба его же авторства.