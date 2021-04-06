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Николай Заварухин покидает пост главного тренера ХК «Сибирь» — клуб не продлил контракт

Он возглавлял новосибирский клуб два года

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Руководство клуба выступило с официальным заявлением

Руководство клуба выступило с официальным заявлением

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Николай Заварухин покидает пост главного тренера хоккейного клуба «Сибирь». Контракт с ним заканчивается 30 апреля. На эту должность он был назначен в апреле 2019 года. До этого Заварухин был ассистентом главного тренера екатеринбургского «Автомобилиста».

— Мы сердечно благодарим Николая Николаевича за добросовестную работу, яркое выступление команды в плей-офф 2020 и все те победы, которых нам удалось достичь вместе. Искренне желаем успехов в дальнейшей деятельности в российском хоккее! — сказано в официальном заявлении клуба.

Николай Заварухин родился 18 марта 1975 года в Уфе. Там же начал карьеру, дебютировав за «Салават Юлаев» в сезоне 1993/1994. Заварухин является серебряным призером чемпионата Европы в составе юниорской сборной России, серебряным и бронзовым призером молодежных чемпионатов мира, обладателем кубка «Балтики», серебряным призером первенства России, лучшим бомбардиром и чемпионом России в составе команды «Салават Юлаев», бронзовым призером чемпионата КХЛ в составе магнитогорского «Металлурга». В начале апреля 2021 года стало известно, что ХК «Сибирь» не продлит контракт с Заварухиным.

В сезоне 2020/2021 ХК «Сибирь» не сумел выйти в плей-офф турнира Континентальной хоккейной лиги.

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«Сибирь»хоккейНиколай Заварухин
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