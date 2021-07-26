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«Путь был не быстрый»: отец сибирячки, взявшей золото на Олимпиаде, рассказал, какой ценой досталась ей победа

Девушка пошла по стопам отца. Она в спорте с 10 лет

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Станислав Поздняков возглавляет Олимпийский комитет РФ с 2018 года

Станислав Поздняков возглавляет Олимпийский комитет РФ с 2018 года

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Сегодня саблистка из Новосибирска София Позднякова завоевала золото на Олимпиаде в Токио. Отец олимпийской чемпионки — президент российского Олимпийского комитета (ОКР) Станислав Поздняков — рассказал, какой ценой досталась ей победа.

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— 26 июля 2021 года станет важным днем в летописи нашей семьи. Моя старшая дочь София Станиславовна Позднякова стала Олимпийской чемпионкой в индивидуальном первенстве фехтования на саблях. Путь к этому был не быстрый. София начала фехтовать в 10 лет — от первой тренировки до Олимпийский игр прошло около 14 лет, среди которых были взлеты и падения. Но то, что Соня талантливая девушка — стало понятно уже давно. Мне просто остается любить ее, бесконечно гордится ею и радоваться ее успехам, зная, что всего она добилась собственным трудом, упорством и самоотдачей на каждой тренировке. Ну и я скромно надеюсь, что наши с ее мамой гены, тоже дали какой-то стартовый импульс, — написал президент ОКР.

София завоевала золотую медаль ОИ-2020, победив свою соотечественницу — Софью Великую

София завоевала золотую медаль ОИ-2020, победив свою соотечественницу — Софью Великую

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Станислав Поздняков родился 27 сентября 1973 года в Новосибирске. Достиг больших успехов в фехтовании на саблях. Четырехкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, 13-кратный чемпион Европы, пятикратный обладатель Кубка мира, пятикратный чемпион России (в личных соревнованиях) по фехтованию на саблях. С 2018 года — президент Олимпийского комитета России.

СЮЖЕТ

Олимпиада в Токио

Помимо Софии, у Позднякова есть дочь Анна (родилась в 2000 году). Она также выбрала спортивную карьеру, но в баскетболе. Она входит в сборную России по баскетболу. В 2018 году стала чемпионкой мира в первенстве до 23 лет.

В сентябре прошлого года Софья Позднякова вышла замуж за саратовского фехтовальщика. Мы публиковали фото со свадьбы.

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София ПоздняковаОИ-2020
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