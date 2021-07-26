«Путь был не быстрый»: отец сибирячки, взявшей золото на Олимпиаде, рассказал, какой ценой досталась ей победа

— 26 июля 2021 года станет важным днем в летописи нашей семьи. Моя старшая дочь София Станиславовна Позднякова стала Олимпийской чемпионкой в индивидуальном первенстве фехтования на саблях. Путь к этому был не быстрый. София начала фехтовать в 10 лет — от первой тренировки до Олимпийский игр прошло около 14 лет, среди которых были взлеты и падения. Но то, что Соня талантливая девушка — стало понятно уже давно. Мне просто остается любить ее, бесконечно гордится ею и радоваться ее успехам, зная, что всего она добилась собственным трудом, упорством и самоотдачей на каждой тренировке. Ну и я скромно надеюсь, что наши с ее мамой гены, тоже дали какой-то стартовый импульс, — написал президент ОКР.