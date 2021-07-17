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В Новосибирске прошли соревнования по пляжному регби — посмотрите на красавцев в песке

В соревнованиях приняли участие восемь команд

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Победители будут представлять Сибирский федеральный округ в финале чемпионата России по пляжному регби

Победители будут представлять Сибирский федеральный округ в финале чемпионата России по пляжному регби

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Новосибирцы будут представлять Сибирь на Чемпионате РФ по регби на песке

Сегодня, несмотря на пасмурную погоду, в Новосибирске прошел Кубок Сибири по пляжному регби. В соревнованиях приняли участие восемь команд. Большая часть — из Новосибирска, также в борьбу вступили спортсмены из Красноярска, Томской области и Бердска.

— Восемь команд были поделены на две группы, в каждой игре было два тайма по пять минут с пятиминутным перерывом. Игры шли с 12 до 18 часов, — рассказал НГС председатель Федерации регби Новосибирской области Михаил Хайдуров.

Турнир прошел на пляже «Звезда» на Обском море. Было очень холодно, но это не помешало, а, скорее, помогло спортсменам

Турнир прошел на пляже «Звезда» на Обском море. Было очень холодно, но это не помешало, а, скорее, помогло спортсменам

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Борьба и без жаркой погоды выдалась горячей

Борьба и без жаркой погоды выдалась горячей

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Особенность этой командной игры — овальный мяч, который игроки передают друг другу руками и ногами

Особенность этой командной игры — овальный мяч, который игроки передают друг другу руками и ногами

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Задача игроков — занести мяч в зачетное поле соперника. При этом спортсмены двигаются вперед, но отдают пас назад. Поэтому регби во всём мире называют шахматами на поле

Задача игроков — занести мяч в зачетное поле соперника. При этом спортсмены двигаются вперед, но отдают пас назад. Поэтому регби во всём мире называют шахматами на поле

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Ворота не используются. Игра идет пять на пять. Голкипера нет

Ворота не используются. Игра идет пять на пять. Голкипера нет

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В регби главное — уважение друг к другу. Поэтому и на этот раз игры прошли без травм и в дружественной обстановке

В регби главное — уважение друг к другу. Поэтому и на этот раз игры прошли без травм и в дружественной обстановке

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Форма у спорсменов в пляжном регби самая простая — майка и шорты, играют босиком

Форма у спорсменов в пляжном регби самая простая — майка и шорты, играют босиком

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В игре важна скорость и командная работа

В игре важна скорость и командная работа

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Для победы иногда приходится проявить почти супергеройские навыки

Для победы иногда приходится проявить почти супергеройские навыки

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Победителем стала команда «Сибирь» из Новосибирска. Игроки будут представлять Сибирский федеральный округ в финале чемпионата России по пляжному регби, который пройдет в Москве в середине августа

Победителем стала команда «Сибирь» из Новосибирска. Игроки будут представлять Сибирский федеральный округ в финале чемпионата России по пляжному регби, который пройдет в Москве в середине августа

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Второе место — у команды «80-е» (Красноярск)

Второе место — у команды «80-е» (Красноярск)

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Бронзу взяли ветераны команды «Сибирь», в которую входит Михаил Хайдуров

Бронзу взяли ветераны команды «Сибирь», в которую входит Михаил Хайдуров

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Также в Кубке приняли участие сборная Томской области, команды «Новосибирский военный институт» и «Новосибирский военный институт-2», «Гром» (Новосибирск), «Вежливые люди» (Бердск)

Также в Кубке приняли участие сборная Томской области, команды «Новосибирский военный институт» и «Новосибирский военный институт-2», «Гром» (Новосибирск), «Вежливые люди» (Бердск)

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Сегодня на Обском море было ветрено и холодно. Но это не помешало новосибирцам как следует отдохнуть (песики там тоже были). Смотрите наш атмосферный фоторепортаж.

В апреле 80 новосибирских подростков сплавились по деревенской речке на катамаранах. Мы публиковали эти экстремальные кадры. Затем в июне в Новосибирске прошел Кубок по дрифту. А еще новосибирцы соревновались в поедании хинкали на скорость.

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