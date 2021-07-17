В Новосибирске прошли соревнования по пляжному регби — посмотрите на красавцев в песке

Сегодня, несмотря на пасмурную погоду, в Новосибирске прошел Кубок Сибири по пляжному регби. В соревнованиях приняли участие восемь команд. Большая часть — из Новосибирска, также в борьбу вступили спортсмены из Красноярска, Томской области и Бердска.

— Восемь команд были поделены на две группы, в каждой игре было два тайма по пять минут с пятиминутным перерывом. Игры шли с 12 до 18 часов, — рассказал НГС председатель Федерации регби Новосибирской области Михаил Хайдуров.