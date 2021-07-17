В Новосибирске прошли соревнования по пляжному регби — посмотрите на красавцев в песке

Новосибирцы будут представлять Сибирь на Чемпионате РФ по регби на песке
Сегодня, несмотря на пасмурную погоду, в Новосибирске прошел Кубок Сибири по пляжному регби. В соревнованиях приняли участие восемь команд. Большая часть — из Новосибирска, также в борьбу вступили спортсмены из Красноярска, Томской области и Бердска.
— Восемь команд были поделены на две группы, в каждой игре было два тайма по пять минут с пятиминутным перерывом. Игры шли с 12 до 18 часов, — рассказал НГС председатель Федерации регби Новосибирской области Михаил Хайдуров.
Сегодня на Обском море было ветрено и холодно. Но это не помешало новосибирцам как следует отдохнуть (песики там тоже были). Смотрите наш атмосферный фоторепортаж.
В апреле 80 новосибирских подростков сплавились по деревенской речке на катамаранах. Мы публиковали эти экстремальные кадры. Затем в июне в Новосибирске прошел Кубок по дрифту. А еще новосибирцы соревновались в поедании хинкали на скорость.