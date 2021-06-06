Крутые тачки, шампанское и заезды под дождем. Как в Новосибирске прошел Кубок по дрифту — 15 фото

Сегодня в Новосибирске на площадке автокомплекса «Столица» прошел второй этап Кубка по дрифту «RDS-Сибирь 2021», на который съехались пилоты из Томска, Барнаула, Красноярска, Иркутска, Ленинска-Кузнецкого, Бийска, Хабаровска и Краснообска. Соревнования проходили в течение двух дней. Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.