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Крутые тачки, шампанское и заезды под дождем. Как в Новосибирске прошел Кубок по дрифту — 15 фото

Соревнования состоялись 5 и 6 июня

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Соревнования проходили <nobr class="_">5 и 6 июня</nobr>

Соревнования проходили 5 и 6 июня

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Второй этап Кубка по дрифту «RDS-Сибирь 2021» прошел в Новосибирске

Сегодня в Новосибирске на площадке автокомплекса «Столица» прошел второй этап Кубка по дрифту «RDS-Сибирь 2021», на который съехались пилоты из Томска, Барнаула, Красноярска, Иркутска, Ленинска-Кузнецкого, Бийска, Хабаровска и Краснообска. Соревнования проходили в течение двух дней. Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.

Автомобили тщательно готовили к заездам

Автомобили тщательно готовили к заездам

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Вчера, в первый соревновательный день, прошли одиночные квалификационные заезды

Вчера, в первый соревновательный день, прошли одиночные квалификационные заезды

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Участникам нужно было набрать как можно больше баллов

Участникам нужно было набрать как можно больше баллов

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Сегодня заезды были <nobr class="_">парные —</nobr> победитель каждого проходил в следующий этап

Сегодня заезды были парные — победитель каждого проходил в следующий этап

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Всего в кубке приняли участие <nobr class="_">17 пилотов</nobr> из разных уголков страны

Всего в кубке приняли участие 17 пилотов из разных уголков страны

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Резины на таких соревнованиях не жалеют

Резины на таких соревнованиях не жалеют

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Перед заездом участники очень сосредоточенны

Перед заездом участники очень сосредоточенны

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Сильный ливень — не помеха дрифту

Сильный ливень — не помеха дрифту

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Гости кубка с удовольствием фотографировались с пилотами

Гости кубка с удовольствием фотографировались с пилотами

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По оценкам нашего корреспондента, посмотреть на дрифтеров собралось около 500 человек

По оценкам нашего корреспондента, посмотреть на дрифтеров собралось около 500 человек

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Машины дрифтеров сильно отличаются от обычных <nobr class="_">автомобилей —</nobr> на них стоит специальное оборудование

Машины дрифтеров сильно отличаются от обычных автомобилей — на них стоит специальное оборудование

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Дрифт — очень зрелищный спорт

Дрифт — очень зрелищный спорт

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В финале соревновались два лучших пилота

В финале соревновались два лучших пилота

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Традиционно победителя облили шампанским

Традиционно победителя облили шампанским

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Вчера в Новосибирске начался Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти героя Советского Союза Петра Барбашова, уроженца Новосибирской области. Фоторепортаж с соревнований можно посмотреть здесь.

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дрифтмашинысоревнования
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